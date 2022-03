Clásico Ancelotti: «No me preocupa que no juegue Benzema; podemos ganar sin él» «El Barça ha mejorado mucho y está en una buena dinámica; no le descartaría, pase lo que pase», asegura el técnico del Madrid

«Benzema no puede jugar porque no ha entrenado con el grupo», anunció este sábado Carlos Ancelotti en la conferencia de prensa previa al clásico contra el Barça. El delantero francés se retiró del partido contra el Mallorca disputado el lunes y desde ese día ha vivido una contrarreloj para llegar a tiempo al duelo contra el eterno rival en el Bernabéu. Finalmente no podrá estar en el clásico y el técnico italiano tendrá que buscar soluciones para suplir a su principal baza en ataque, algo que Ancelotti ya tiene planeado, aunque no quiso desvelar nada. «Ya está decidido quién va a jugar, pero no lo voy a decir», zanjó.

La baja de Benzema pesa en un Real Madrid que depende en gran parte del acierto del punta francés. Suyos son más de un tercio de los goles blancos pero, pese a ello, Ancelotti considera que pueden sobreponerse a su ausencia. «Karim es una parte muy importante, porque finaliza todo el trabajo, pero sin él hay que mantener ese trabajo y buscar soluciones diferentes. No me preocupa que no juegue; podemos ganar sin él», aseguró. «Bale es una opción, como Mariano, Jovic, Asensio, Isco... Hay muchas, pero he elegido la que creo que es mejor para este partido», añadió.

El Real Madrid tiene 10 puntos de ventaja sobre el Sevilla y 15 sobre el Barcelona, una distancia importante pero que Ancelotti no considera suficiente para lanzar las campanas al vuelo en caso de victoria. «Si ganamos tenemos tres puntos más; si empatamos, uno; y si perdemos, ninguno. Yo no descartaría al Barcelona en ningún caso, pase lo que pase. Van a luchar hasta el último partido», afirmó, al tiempo que reconoció el paso adelante que ha dado el equipo de Xavi desde que se enfrentaran ambos equipos en la primera vuelta. «Es un equipo con un estilo muy claro y Xavi lo encarna perfectamente. El Barcelona ha mejorado mucho y está en una buena dinámica. Lo están haciendo muy bien», reconoció.

Ancelotti también habló sobre el estilo que tendrá su equipo ante uno de los conjuntos más dominadores con el balón. «Yo no descarto nada. Siempre he intentado aplicar un estilo en el que los futbolistas estén cómodos. Para mí, el fútbol no es solo un estilo. Hay que poder jugar de varias maneras y esta plantilla tiene tanta calidad que puede hacerlo», afirmó, mientras se refirió a algunas de las virtudes que los suyos deberán mostrar para imponerse al Barça. «Será un partido con muchas facetas. Tendremos que presionar bien, salir bien desde atrás. habrá que hacer muchas cosas. Si pensamos que con una sola cosa vamos a ganar, nos equivocamos», advirtió.