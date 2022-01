Plebiscito a Simeone en el Metropolitano

Tras caer en la Supercopa ante el Athletic y en octavos de final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, el Atlético regresa a su complicada realidad también torneo de la regularidad para medirse este sábado al Valencia en un duelo de urgencias convertido en una especie de plebiscito a Diego Pablo Simeone en el Wanda Metropolitano. Tras diez años de éxitos, el técnico argentino sufre su peor momento en el club rojiblanco y cada vez son más las voces que aconsejan su renuncia por entender que el equipo no rinde y el vestuario se le ha ido de las manos. Mientras arrecian las críticas, el Cholo apeló este viernes a la «unión y tranquilidad», y aseguró que siente «la misma ilusión» que el primer día que llegó.

El partido se las trae porque los contendientes no pueden permitirse muchos más errores en esta segunda vuelta si quieren cumplir sus objetivos mínimos. El Atlético viene de seis derrotas en sus últimos diez partidos oficiales disputados y es cuarto en la tabla con 33 puntos, lejísimos de Real Madrid y Sevilla, a cuatro del Betis, igualado con la Real Sociedad y con uno más que el Barça y dos de ventaja respecto Rayo. Si para los colchoneros es obligado ganar, más aún para los levantinos, novenos con 29 puntos y a día de hoy fuera incluso de posiciones europeas. Se agarran a la vía de la Copa del Rey, donde se medirán en cuartos al Cádiz, pero no pueden dejarse llevar en la Liga.

Es duda y foco de las miradas Daniel Wass, que acaba de superar el coronavirus y puede jugar su último partido con el Valencia precisamente ante el Atlético, casi seguro su destino inmediato. También hay lío en torno al delantero uruguayo Maxi Gómez, a quien su técnico dejó ya fuera de la reciente convocatoria ante el Sevilla y se filtró que fue por estar pasado de peso. El ariete quiere salir más pronto que tarde del club de los líos, que para el Wanda se quedó sin Gayà por su expulsión en el reciente empate de Mestalla frente a los hispalenses.

«Todo lo que pasó de aquí para atrás no se puede arreglar. Pido a la gente que esté con el equipo porque la necesitamos y no tengo dudas de que va a responder. El 90% de los jugadores que van a estar contra el Valencia nos hizo campeones», enfatizó Simeone en la rueda de prensa previa a este clásico de la Liga. «Ojalá podamos demostrar en el campo toda la unión que hay dentro del vestuario y las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo. Siempre fuimos fuertes por estar todos juntos. Hay que tranquilizarse, no apresurarse porque no lleva a ningún lado. Necesitamos contundencia y estabilidad. Las palabras quedan en poco», añadió.

Problemas centrales

No caben excusas en la tercera plantilla más cara del campeonato, pero confesó Simeone que han influido negativamente en su equipo «lesiones importantes». En este sentido, se mostró feliz porque recupera a los centrales Savic, tras nueve partidos ausente, y Giménez, aunque sigue de baja Griezmann. Confirmó la titularidad de Luis Suárez, suplente de lujo en las últimas citas coperas sin retorno, insistió en que conoce bien a Bordalás y advirtió que el «Valencia será un rival duro y complejo, que compite muy bien». En Mestalla, al Atlético se le escapó en el descuento una victoria que tuvo atada primero con 0-2 y luego con 1-3.

Sigue dando que hablar, y mucho, la polémica generada por el recibimiento hostil al Atletico en Donosti. Se quejó Simeone ante los periodistas y el propio Imanol Alguacil, técnico local, de la falta de protección policial en los aledaños del Reale Arena y fue desmentido por el consejero vasco de Interior, Josu Erkoreka. «Las imágenes en San Sebastián hablan por sí solas, pero no tuvo nada que ver con nuestra derrota», zanjó este viernes el Cholo, centrado solo en el siguiente partido y en sacarle rendimiento a su plantilla.

En tiempos de crisis para el vigente campeón, la afición colchonera reclama una mayor presencia en el equipo de canteranos que sientan el escudo. Destacó el técnico los buenos minutos disputados por Javi Serrano en la Copa del Rey. «Si sigue con humildad, trabajo y ganas de aprender y mejorar, se acercará más poder ser estable con nosotros. Nos sentimos identificados con su juego: es joven, no hay que apurarlo, pero tiene algo que se necesita: energía», comentó acerca de un centrocampista de carácter al que ya se compara con el excapitán Gabi.