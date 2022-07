Las peñas del Atlético rechazan a Cristiano Ronaldo

Justo cuando más cuerpo había tomado la posibilidad de que Cristiano Ronaldo rompiese definitivamente con el Manchester United para recalar en el Atlético de Madrid y convertirse en el bombazo del mercado de fichajes, los aficionados colchoneros han decidido salir a la palestra para frenar la historia y mostrar su absoluto rechazo a un eventual aterrizaje del astro luso en el Cívitas Metropolitano. Entre otras cosas, argumentan que se trata de un futbolista que se encuentra en su declive, que es contrario a los valores que encarna el Atlético, que no tiene ningún sentido de pertenencia al club y que sería siempre mal recibido y poco reconocido.

La Unión Internacional de Peñas del Atlético, que vincula a más de 300 agrupaciones de seguidores del conjunto colchonero, ha emitido un comunicado este miércoles que no deja lugar a la duda de lo que sienten los colchoneros respecto a la figura del crack de Madeira. «Manifestamos nuestro absoluto rechazo a Cristiano Ronaldo, que representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti, como son el esfuerzo, generosidad, sencillez y humildad de aquellos que quieran defender nuestros valores», afirman los seguidores.

Además, tildan al cinco veces Balón de Oro como «un jugador en franca decadencia» y destacan que «para su desgracia (del jugador), el sentido de pertenencia al sentimiento Atlético no es algo que está a su alcance, por lo que nunca podría lograr nuestro afecto ni reconocimiento». Por todo ello, piden al club que «desestime su posible contratación, si es que en algún momento se lo ha planteado».

Aunque desde el entorno de Cristiano se siguen alimentando los rumores sobre su eventual regreso a Madrid para jugar en el Atlético, su víctima quizá preferida cuando brillaba en el equipo merengue, en el club del Metropolitano la versión hasta ahora es diferente.

El martes, precisamente, el presidente Enrique Cerezo habló sobre el tema del día y fue bastante claro, aunque sin cerrar del todo la puerta al exmadridista. «No sé quién se ha inventado la historia de Cristiano, pero es prácticamente imposible que venga», destacó el máximo mandatario durante un homenaje a los olímpicos de Barcelona' 92 en el Museo del Deporte.

También se refirió al futuro de Antoine Griezmann, quien tendría que salir para que Cristiano pudiera entrar. Al ser cuestionado sobre si el francés estaba en venta, Cerezo fue rotundo, a su manera: «Que yo sepa, no. Parece que se da por hecho de que hay una puerta abierta y no es así. Si se siguen aumentando los rumores parecerá que es real, pero no es así».