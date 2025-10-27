Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vinicius, en un lance del clásico. EP
Análisis

Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja

La encabritada salida del brasileño del clásico tensa aún más la relación con su club tras un duelo que permitió al Real Madrid espantar fantasmas y reforzó a Xabi Alonso

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:40

Comenta

Vinicius vuelve a estar en el disparadero tras aportar la nota discordante en un clásico que permitió al Real Madrid espantar fantasmas y reforzó a Xabi Alonso ... . Mientras el estratega guipuzcoano obtenía su primera victoria de tronío desde que regresó a Chamartín como timonel del transatlántico blanco, el extremo brasileño elevaba el grado de intensidad de un pulso que le pone en la cuerda floja. El estruendoso desplante que hizo el '7' al ser sustituido en el minuto 72 de un partido en el que se estaba merendando a la defensa del Barça echa más leña a un incendio que amenaza con desbocarse, por más que Xabi Alonso tratase de rebajar las llamas al término de un pleito de altísimo voltaje en el que el fluminense, una vez más, fue ángel y demonio.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mercantil
  3. 3 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Guía
  4. 4 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  5. 5 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  6. 6 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  7. 7 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  8. 8 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  9. 9 La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 27 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja

Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja