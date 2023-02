El 'Negreiragate'salpica a un exdirectivo del Barcelona

La bola de nieve azulgrana se va haciendo más grande conforme pasan los días y mientras tanto, en el Barcelona se instaura la ley del silencio. Nuevas revelaciones agravan aún más el llamado 'Negreiragate'. Lo último ha sido que el exdirectivo del club Josep Contreras, fallecido el pasado diciembre, habría cobrado presuntamente comisiones cercanas al 50% en en los pagos que la entidad azulgrana realizó al hijo del expresidente del Comité Técnico de Árbitros Javier Enríquez, según publica este domingo el diario 'El País'.

La investigación de la Fiscalía, según el mismo periódico, ha constatado que la retribución por los servicios del hijo de Enríquez Negreira se vehiculó a través de Tresep, una empresa instrumental propiedad del que fuera dirigente azulgrana con las juntas directivas de José Luis Núñez, Joan Gaspart y Josep Maria Bartomeu. La noticia de 'El País', que cita fuentes judiciales, apunta que Contreras, a través de esta sociedad, obtuvo presuntamente comisiones que en muchos casos suponían el 50% del importe pagado por los servicios del 'coach' Javier Enríquez.

Esta información se suma a la que el sábado publicó el diario 'El Mundo', que destapó que el exdirectivo facturó al menos 728.420 euros al Barcelona entre 2015 y 2018 a través de Tresep.

Según también este diario, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, no solo cobró del Barça mientras formaban parte de la cúpula arbitral, sino que con posterioridad amenazó al club azulgrana a través de un burofax con tirar de la manta y hacer públicas «sin miramientos, las irregularidades». El exárbitro lanzó una advertencia a la entidad blaugrana, después de que esta dejara de contar con sus servicios en 2018. «No creo que otro escándalo favorezca al club», señala en el burofax de Enríquez Negreira remitido al Barcelona. «No profeso animadversión hacia ninguna persona del club y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club. Pero usted (Josep Maria Bartomeu), me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin del mandato presidencial», remata el exvicepresidente de los colegiados.

Negreira cobró casi 7 millones del Barça desde 2001

La Fiscalía investiga a Enríquez Negreira por cobrar 1,6 millones de euros del Barça por sus labores de asesoría entre 2016 y 2018. 'El País', en cualquier caso, cifra en siete millones la minuta abonada por el club culé al exárbitro desde 2001 por informes verbales. Bajo la presidencia de Joan Gaspart, el Barça contrató a Enríquez Negreira, ya en aquel entonces vicepresidente arbitral. Los siete millones abonados son aparte de los que recibió su hijo, Javier Enríquez, por informes sobre los árbitros y que sí tienen soporte documental (1,6 millones). Los investigadores han concluido que el hijo de Enríquez Negreira antes de cada partido enviaba informes técnicos en los que analizaba el comportamiento del árbitro que pitaba al equipo azulgrana.

Los pagos millonarios del club azulgrana al exvicepresidente de los árbitros son el último episodio de una larga serie de escándalos como la relación entre el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el futbolista Gerard Piqué o distintos problemas de índole judicial: Tres de los últimos cinco presidentes (Núñez, Rosell y Bartomeu) se han visto salpicados por problemas judiciales relacionados con la corrupción.