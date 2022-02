Mestalla, prueba de Champions para el Barça contra el Valencia

Sin tiempo para asimilar el pinchazo en la Europa League. Así emprende el Barcelona un nuevo partido clave para estar en la próxima Liga de Campeones. El partido contra el Nápoles ya es historia y el equipo de Xavi tiene este domingo un duelo complicado contra el Valencia en Mestalla. Será un encuentro que servirá para confirmar la mejoría mostrada en los últimos choques o dar un paso atrás en la apasionante lucha que mantienen los culés por estar entre los cuatro primeros de la Liga.

«Cada partido es una final. Estamos con urgencias. Para nosotros es fundamental ganar los tres puntos. Hay que estar entre los cuatro primeros», reclamó este sábado Xavi. El técnico del Barça reconoció la importancia de un partido bisagra entre los dos duelos de Europa League contra el Nápoles. Será un encuentro ante un rival «con un modelo de juego diferente» y en el que el Barcelona deberá mejorar la eficacia de cara a portería si quiere lograr la victoria. «Ante el Nápoles nos faltó concretar; hicimos un gran partido. Mañana tenemos una prueba de fuego importante, en un campo difícil y ante un rival agresivo», sentenció el entrenador azulgrana.

El Barça llega al partido contra el Valencia en un buen momento en cuanto a las sensaciones, pero inmerso en un pequeño bache de resultados. Ante el Atlético los culés cuajaron su mejor encuentro, pero los compromisos frente a Espanyol y Nápoles han pinchado un globo que parecía repleto tras la victoria contra los rojiblancos. Un triunfo en Mestalla podría ser ese golpe de efecto contra un rival de peso y una nueva oportunidad para mantener la cuarta plaza, con el objetivo de superar en la tabla al Atlético y el Villarreal.

Alineaciones probables: Valencia: Mamardashvili, Guillamón, Alderete, Diakhaby, Gayà, Foulquier, Ilaix Moriba, Carlos Soler, Bryan Gil, Hugo Duro y Guedes.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Mingueza, Eric García, Jordi Alba, Gavi, Busquets, Frenkie de Jong, Adama Traoré, Aubameyang y Ferran Torres.

Árbitro: Del Cerro Grande (Madrileño).

Estadio y horario: Mestalla. 16:15 h. (Movistar LaLiga).

Para lograr el importante triunfo, el Barça tendrá que sobreponerse a numerosas bajas. Xavi no podrá contar por sanción con Piqué y Dani Alves. Tampoco podrán estar en Mestalla por lesión Sergi Roberto, Umtiti, Balde y Ansu Fati, mientras que Lenglet, Araujo y Memphis Depay serán duda hasta última hora. Todas estas ausencias obligarán al técnico catalán a mover piezas de nuevo para formar un once de garantías, Busquets y Gavi podrían regresar al once tras su suplencia en la Europa League y Mingueza podría actuar como improvisado central ante las numerosas bajas en la zaga.

No será un partido sencillo para el Barcelona. José Bordalás ha conseguido esta temporada reconstruir al Valencia y hacer del che de nuevo un equipo competitivo. El equipo de la capital del Turia llega a la cita tras varios pinchazos en Liga, pero ha demostrado en la Copa que sabe mostrar su mejor versión en momentos complicados. Este es uno de ellos. El Valencia es duodécimo y ya está a nueve puntos de los puestos de la Europa League. Necesita reaccionar si no quiere descolgarse aún más y vencer al Barça podría ser ese golpe encima de la mesa que necesita el equipo para volver a los puestos de arriba.

La última gran exhibición de Messi

El Valencia llega a la cita tras un principio de año plagado de compromisos por la disputa de la Copa del Rey, pero lo hace con prácticamente la totalidad de sus efectivos. Bordalás podrás contar con toda la plantilla salvo los lesionados Cillessen, que ha pasado esta semana por el quirófano para quitarse un coágulo de sangre, y Gabriel Paulista, que se ha incorporado esta semana a los entrenamientos pero aún tendrá que esperar tras cuatro meses fuera de los terrenos de juego.

El Barcelona logró la pasada campaña en Mestalla un triunfo crucial para seguir en la batalla por la Liga, pero lo hizo sobre todo gracias a Leo Messi. El astro argentino firmó el 2 de mayo del pasado año la que fuera su última gran exhibición como blaugrana con un doblete contra el Valencia que resolvió un partido más que complejo para los de Ronald Koeman. El Valencia se adelantó en el marcador con un gol de Gabriel Paulista, pero el hoy jugador del PSG mató el encuentro con un doblete, falta directa incluida, que acabó con las esperanzas de los de Javi Gracia. Fue un as en la manga que los culés no podrán tener este domingo para paliar la falta de gol.