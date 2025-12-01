Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Kylian Mbappé y Xabi Alonso, en un partido del Real Madrid. Reuters

Mbappé, el único socio fiable de Xabi Alonso

La dependencia absoluta del astro francés, autor de más de la mitad de los goles del Real Madrid, pone en evidencia la involución del proyecto blanco

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:55

Comenta

¿Qué sería de este Real Madrid de Xabi Alonso si no tuviera en sus filas a Kylian Mbappé? Tratar de responder a esta cuestión, ... expresada en voz alta por el analista Jorge Valdano, es un ejercicio útil para resumir los males que acechan a un equipo blanco que ha perdido el liderato en el torneo de la regularidad, solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos entre Liga y Champions y se ha estrellado de forma consecutiva con empates ante Rayo Vallecano, Elche y Girona.

