Marc Guiu saca al Barça de un apuro

El Barcelona se impuso al Athletic de Bilbao con un nombre propio, el de Marc Guiu. El joven canterano, de apenas 17 años, entró al terreno de juego en la segunda mitad y en apenas un minuto le cambió la cara a un encuentro que estaba destinado a terminar sin goles. Su tanto hizo explotar el Lluis Companys y devolvió la sontisa a un equipo que se mete de lleno en la pelea por el liderato de la Liga.

Avisó Xavi sobre la presión en campo contrario del Athletic y no le faltaba razón. El partido fue en el arranque todas las advertencias que lanzó el de Tarrasa en la previa. El Athletic salió avasallador, mordiendo arriba, con los Williams y Sancet por bandera y el Barça, mientras tanto, con el freno de mano echado, tratando de amansar a las fieras, que en este caso eran leones. Los culés pusieron en liza un once con novedades. Íñigo Martínez acompañó a Christensen en la zaga, Ferran Torres recuperó el rol de extremo diestro y Fermín López hizo las veces de Lewandowski como falso nueve, una demarcación inédita para él desde que aterrizara en el primer equipo.

El experimento en el inicio no alteró la hoja de ruta de un Barça que tenía como primer objetivo frenar el ímpetu de un Athletic con ganas de marcha. Los de Valverde son un equipo valiente, que no entiende de protocolos, y a las primeras de cambio se plantaron en campo contrario y avisaron al campeón con dos zarpazos que obligaron a Ter Stegen a estirarse antes incluso de que el Lluis Companys, un tanto frío, se arrancara con los primeros cánticos. Fue un toque de atención para los de Xavi, que iban a tener que enchufarse de inmediato si no querían repetir contratiempos como los sufridos en Granada dos semanas antes.

Barcelona Ter Stegen; Cancelo, Christensen (Araujo, min. 60), Iñigo, Balde (Marcos Alonso, min. 79); Gavi, Oriol Romeu (Lamine Yamal, min. 60), Gündogan; Fermín (Marc Guiu, min. 79), Ferran Torres, Joao Félix 1 - 0 Athletic Unai; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri (Lekue, min. 26); Ruiz de Galarreta (Prados, min. 67), Dani García (Unai Gómez, min. 77); Iñaki, Sancet, Nico (Berenguer, min. 77); Guruzeta (Ares, min. 67). Gol min.80, Marc Guiu.

Árbitro Juan Martínez Munuera (Comité madrileño). Amonestó a Gavi, Dani García, Oriol Romeu, Ares, Marc Guiu y De Marcos.

Incidencias Partido disputado en el Lluis Companys ante 38.194 espectadores

En esta ocasión el Barça sí reaccionó. Los azulgrana sortearon la presión rival gracias al buen tino de Íñigo Martínez y Christensen. Así modificaron el escenario del choque y comenzaron a fraguar las primeras llegadas al área rival. Fue ahí donde emergió el plan de Xavi, que instaló a Ferran muy abierto en el perfil diestro y a Balde con libertad para encarar una y otra vez a De Marcos. Entre los dos generaron las mejores ocasiones culés en la primera mitad. El ex del City le regaló un balón a Joao Félix, que se topó con el larguero, y el canterano le dio otra a Fermín López que se encontró con una parada más propia de balonmano que de fútbol por parte de Unai Simón. Fueron los dos sobresaltos locales antes de un descanso al que se llegó con Ter Stegen salvando los muebles ante las internadas de Nico Williams.

Tras la reanudación, el Barça seguía haciendo equilibrios. Los culés dominaban la pelota pero cada pérdida de balón era una transición vertiginosa en la que los Williams sembraban el pánico. Iñaki disparó al lateral de la red tras un nuevo balón a la espalda de los centrales y Unai Simón apareció otra vez ante un disparo a la media vuelta de Joao Félix. A Xavi no le gustaba lo que estaba viendo, el encuentro era una moneda al aire, y no necesitó llegar a la hora de partido para agitar la coctelera. Dio entrada a Araujo y Lamine Yamal, retrasó a Fermín López a la zona de creación y se preparó para una recta final de encuentro trepidante con las espadas en todo lo alto.

Los cambios de Xavi fueron el primer paso para espolear a un equipo que seguía sin encontrar su mejor versión. Yamal y Cancelo pusieron a prueba a Unai Simón y el Lluis Companys poco a poco se fue viniendo arriba a medida que el Athletic iba cediendo metros, uno detrás de otro. Xavi miró el marcador, negó con la cabeza y se apresuró a quemar todas las naves, incluidas aquellas con las que nadie contaba. Y es que a su lado estaba un imberbe Marc Guiu dispuesto a vivir una noche que no olvidará jamás. A sus 17 años entró y en apenas 23 segundos puso patas arriba el choque con un gol de auténtico delantero centro. Corrió al espacio, levantó la cabeza y burló la salida del meta rival para decidir un encuentro que estaba condenado al empate a cero. Fue la noche en la que el Barça recuperó el 'unocerismo' y en la que nació una nueva perla culé, un tal Marc Guiu.