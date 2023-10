Las manos juegan a favor del Atlético ante la Real

Antoine Griezmann, que provocó el polémico penalti que dio la victoria al Atlético ante la Real en el minuto 89, se encargó de frustrar y encender a su exequipo en un duelo de alto nivel, aunque salpicado de altibajos de ambos equipos. El delantero francés se encargó de dar al conjunto rojiblanco un muy sufrido triunfo, que llegó como consecuencia de una mano de Carlos Fernández, que sin ella apoyada en el césped cortó de espaldas un disparo de Griezmann que iba a portería.

El Principito no perdonó desde el punto fatídico ante uno de los rivales que mejor se le da y el Atlético se aseguró así los tres puntos, aunque acabó encerrado en su área pidiendo la hora. Veinte minutos antes de ese penalti ganador el VAR llamó al árbitro por una mano también involuntaria de Morata en el área, pero no se concedió la pena máxima a la Real, que acabó indignada con la diferencia de criterio. En este caso las manos jugaron a favor del equipo rojiblanco. Otro capítulo más al interminable debate sobre el criterio de los árbitros con las manos. «La regla tiene que ser clara, porque igual el árbitro ha dormido mal por la noche y no tiene ganas de interpretar bien o mal», lanzó entre risas Griezmann, después de ser beneficiado por esa decisiva acción que permite al Atlético alargar su racha victoriosa y frenar la de la Real.

En un encuentro con tres goles y otros tres balones al palo, dos locales y uno visitante, tuvo que ser un discutido penalti y, encima con Griezmann en el origen y el final, el que decantase la balanza en contra de la Real, que pudo verse favorecida por esa mano de Morata ante la que no se pudo entender que los responsables del arbitraje advirtiesen al colegiado. El caso es que ahí no hubo penalti para la Real y cuando el encuentro ya agonizaba y el Atlético estaba volcado, la controvertida pena máxima cometida por Carlos Fernández sí resultó definitiva. Contra un equipo colchonero agotado y superado en la segunda parte por el ímpetu de la Real, mereció el conjunto de Imanol empatar, curiosamente a la contra, gracias a Oyarzabal, después de que el Atlético pagase su falta de pegada tras haber conseguido desactivar en defensa durante más de una hora al conjunto donostiarra.

Atlético Oblak, Molina, Azpilicueta (Savic, min. 79), Witsel, Hermoso, Lino (Javi Galán, min. 79), Llorente (Riquelme, min. 72), Koke, De Paul (Saúl, min. 72), Griezmann y Morata. 2 - 1 Real Sociedad Remiro, Traoré, Zubeldia, Le Normand (Pacheco, min. 65), Aihen, Brais, Méndez, Zubimendi, Merino (Zakharyan, min. 65), Kubo (Carlos Fernández, min. 65), Oyarzabal (Sadiq, min. 90) y Barrenetxea (Aldré Silva, min. 90). Goles: 1-0: min. 22, Lino. 1-1: min. 73, Oyarzabal. 2-1: min. 89, Griezmann, de penalti.

Árbitro: Munuera Montero (Andaluz). Tarjetas amarillas a Le Normand, Koke, Traoré, Carlos Fernández y Griezmann.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de Liga, disputado en el Metropolitano. Lleno. 70.000 espectadores.

Fue mejor la Real tras el descanso, pero aparte de ese tanto de su goleador, no dispuso de más ocasiones hasta que, ya con el 2-1 y en el tiempo de prolongación, se lanzó con todo a por la igualada. El Atlético, sin embargo, sobrevivió, después de haberlo fiado todo al sacrificio defensivo que vuelve a exhibir un equipo que en el Metropolitano firmó su 14ª victoria consecutiva y ha logrado cinco victorias en los cinco últimos encuentros.

La conseguida ante la Real la cocinó durante una muy buena primera parte en la que anuló a la Real y se puso por delante con un gol de Samu Lino tras un gran pase en largo de Koke. Sin embargo, careció de pegada para ampliar el marcador y fracasó atrás en una acción culminada al contragolpe por Oyarzabal, libre de marcaje hasta culminar un mano a mano con Oblak, poco después de que el VAR sorprendiese con su llamada a Munuera Montero por un supuesto penalti de Morata, que se estaba protegiendo en su área con la mano pegada al cuerpo.