El Barça inicia en Mallorca un año con muchos propósitos

Año nuevo, vida nueva. Eso es lo que espera el Barcelona a partir de este domingo en el Estadio de Son Moix. El conjunto que dirige Xavi Hernández busca dejar atrás un 2021 plagado de sobresaltos y pretende hacerlo desde el primer partido. El Mallorca pondrá a prueba a un equipo que llega al test inaugural del 2022 con numerosas bajas por coronavirus, lesiones y sanciones. Toda una prueba de actitud para un grupo que se ha marcado como propósito para el nuevo año pelear por títulos o, como mal menor, lograr una plaza para la próxima edición de la Liga de Campeones.

«Estamos en una situación límite. Tenemos entre 17 y 18 bajas. Es un momento para suspender el partido porque se adultera la competición. Hay que apelar al sentido común. No es una queja, es una realidad», afirmó Xavi este sábado en la rueda de prensa. Así reflejó el técnico de Tarrasa una semana de caos en la que los culés han visto cómo uno tras otro se le iban cayendo soldados en su visita a Son Moix. Lo que tenía pinta de ser un parón positivo para recuperar efectivos ha terminado siendo una pesadilla como consecuencia de la sexta ola de la pandemia.

Xavi no podrá contar para el duelo ante el Mallorca por coronavirus con Jordi Alba, Balde, Dembélé, Gavi, Coutinho, Dest y Abde. Tampoco estarán, por no poder inscribir nuevos futbolistas hasta el lunes, Ferran Torres y Dani Alves, este último también con covid, y no podrán concurrir por lesión Pedri, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Memphis Depay y Sergi Roberto. La interminable batería de ausentes se completa con Sergio Busquets, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Todas estas bajas colocan al Barça en una situación crítica. Los únicos futbolistas disponibles con ficha del primer equipo son Ter Stegen, Neto, Piqué, Araujo, Eric García, Umtiti, Lenglet, Mingueza, Frenkie de Jong, Riqui Puig y Luuk de Jong, por lo que Xavi tendrá que echar mano una vez más de jugadores del filial para completar la expedición y lograr tres puntos vitales.

El Barça llega a la cita con energías renovadas después de los últimos partidos con los que cerró el 2021. La victoria ante el Elche y las buenas sensaciones mostradas en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla han dado aire a un equipo que empieza a creer en que se puede salir del bache. «Han ganado autoestima. Nos acercamos a lo que queremos. Son muy buenas sensaciones. Hay que insistir y creer, hemos dado un paso hacia adelante», afirmó el técnico de Tarrasa.

Prueba de madurez

El partido ante el Mallorca es también una prueba de madurez para los culés en varios sentidos. Los de Xavi siguen tratando de mejorar los números a domicilio, talón de Aquiles del equipo esta temporada con solo 8 puntos ganados de 24 en juego, y vuelven a tener al alcance de su mano la posibilidad de acabar la jornada en puestos europeos. Ganar en Son Moix sería también un triunfo de superación y un nuevo impulso anímico si logran sobreponerse a la plaga de bajas que azota al equipo.

Pese a la mejoría culé, no será un partido sencillo. El Mallorca es un equipo difícil de batir en la isla y sus cifras como local así lo demuestran. Los de Luis García solo han perdido uno de los nueve partidos que han disputado en Son Moix y reciben a los de Xavi con la esperanza de sumar tres nuevos puntos que le asienten en la zona media de la tabla y sin fiarse de la crisis de los blaugranas. «A cualquier equipo se le puede ganar, pero el Barça es el Barça. Cuando veamos la alineación que presenten nos daremos cuenta que muchos de ellos pueden ser titulares en la mayoría de equipos de Primera División», indicó el preparador del Mallorca.

El Barça llega con muchas bajas y el Mallorca también. Luis García Plaza, que ha pedido al igual que los culés la suspensión del encuentro, no podrá contar por coronavirus con Jaume Costa, Take Kubo, Mboula, Ruis de Galarreta, Sedlar, Salva Sevilla y Ángel, y tampoco podrá hacerlo con Antonio Raíllo, ausente por problemas en el tobillo.