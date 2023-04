Lewandowski: «El lunes casi no podía caminar»

«Tuve un golpe contra el Real Madrid y ayer me desperté casi sin poder caminar del dolor. Siempre quiero jugar, así que trabajamos con los fisios y lo intenté, pero sé que es parte del fútbol», afirmó este martes Robert Lewandowski durante la presentación de la decimoctava edición del libro 'Relatos Solidarios del Deporte'. El punta polaco reconoció que no atraviesa su mejor momento desde la conclusión del Mundial de Catar, pero se mostró optimista de cara a una recta final del curso a la que espera llegar en plenas condiciones.

Lewandowski hizo estas declaraciones después de un partido en el que saltaron todas las alarmas respecto a su rendimiento. Ante el Girona fue un futbolista irreconocible, un jugador que no consiguió participar en el juego de asociación del equipo de Xavi y un futbolista incapaz de aprovechar los continuos centros laterales que los Raphinha, Balde, Ansu Fati, Jordi Alba o incluso Koundé le brindaron. Lewy no apareció y la raíz para su apagón en esta jornada puede estar en unas molestias físicas que le impidieron estar al cien por cien. «En el campo tengo que jugar mejor, pero esa patada de Militao me dejó mal cuerpo. Lo bueno es que para el próximo partido ya estaré bien», añadió.

Lo cierto es que el rendimiento de Lewandowski esta temporada ha ido de más a menos. Maravilló con un inicio de curso fulgurante acorde a sus mejores años en el Bayern, logró 13 goles en las primeras 12 jornadas y dejó claro que el Barça tenía un '9' estelar con el que regresar a la senda de los títulos. Con ese nivel llegó hasta el Mundial y al regresar se topó con una carrera de obstáculos. Primero la sanción de tres partidos tras su expulsión ante Osasuna, después se vio contagiado del rendimiento irregular en ataque del Barça y por último unos problemas físicos que no le permiten despegar y recuperar su mejor versión. «Tras el Mundial he marcado menos, pero todo el equipo no estuvo bien en los últimos partidos. Está siendo difícil, pero estoy seguro de que en estos diez partidos que restan estaremos como siempre. En el Barcelona no sólo importa ganar, también marcar goles».

Abre la puerta a Messi

«Siempre pertenecerá al Barcelona y si vuelve sería algo maravilloso. Su lugar está aquí, así que espero que la próxima temporada juguemos juntos», afirmó Lewandowski al ser preguntado por el posible regreso de Leo Messi al Camp Nou. Las palabras del punta polaco abriendo la puerta al astro argentino se unen a las de Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del club culé, que reconoció la pasada semana que ya hay contactos para el regreso de la Pulga.