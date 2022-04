Un Barça de entreguerras visita al Levante

Sin tiempo para digerir el pinchazo frente al Eintracht. Así ha viajado el Barcelona a Valencia para disputar una nueva final por estar vivo en la lucha por hacerse con el título de Liga. El conjunto que dirige Xavi juega este domingo un partido de entreguerras, un duelo ubicado en mitad de los dos compromisos de Europa League, y lo hace con la necesidad de reafirmar el buen momento que atravesaban los culés hasta el jueves y con la duda de si habrá rotaciones pensando en lo que viene por delante.

«Han ganado en el Metropolitano y han ganado al Villarreal. Es un rival muy complicado y para nosotros es otra final, un partido parecido al del jueves. Es un campo que además no se nos ha dado bien, así que es un buen examen para nosotros», alertó Xavi este sábado en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Levante. El técnico catalán sabe del peligro que supone un partido incómodo, en mitad de los dos encuentros cruciales contra el Eintracht de Fráncfort y con la Liga casi imposible. Por todo ello, Xavi no quiere ningún tipo de relajación. «Nos encontraremos un rival extramotivado», avisó.

El partido ante el Levante le llega al Barça en una semana en la que han aparecido ciertas dudas tras el partido ante el Eintracht. Los culés no cuajaron su mejor encuentro, tuvieron poca profundidad y dieron facilidades a un rival que vivió a lo largo de todo el choque de las continuas pérdidas de balón azulgranas en la salida desde atrás. Esos errores son los que Xavi quiere corregir de cara a un compromiso contra un equipo que tiene señas de identidad similares al germano y que pondrá a prueba la capacidad de los Busquets, Pedri y compañía de resetear en apenas tres días. «No podemos perder tantos balones, el Levante en un partido así te puede pasar por encima», alertó.

Para evitar que eso pase, Xavi tendrá que sobreponerse a la ausencia de Gerard Piqué. El central tuvo que retirarse del terreno de juego en la primera mitad del partido en Alemania y no ha viajado a Valencia por sufrir una tendinopatía. Su ausencia se une a las bajas por lesión de Sergiño Dest, Sergi Roberto, Ansu Fati, Memphis Depay y Samuel Umtiti. La plaza de Piqué en la convocatoria la ocupará Luuk de Jong después de haber dado negativo en covid-19 en el último test realizado por el Barcelona. Así las cosas, Xavi podría formar con un once parecido al de la Europa League, pero con algún pequeño retoque para dar descanso a jugadores que han tenido una mayor aglomeración de partidos. Dani Alves recuperará el carril diestro y futbolistas como Ferran Torres o Pedri podrían descansar pensando en la 'final' que el Barça disputa el próximo jueves en el Camp Nou.

Un Levante al alza

Xavi alertó sobre la dificultad del rival en rueda de prensa, y no le falta razón. El Levante ha elevado sus prestaciones en las últimas semanas y poco a poco se ha ido metiendo en una pelea por la salvación para la que prácticamente estaba descartado. La pasada semana logró un triunfo vital frente al Villarreal con dos goles de Morales y llega a la cita contra el Barcelona con la idea de jugar una nueva 'final' por la supervivencia. Si los granotas ganan estarían a tan solo cuatro puntos del Granada, una distancia posible de salvar en las últimas siete jornadas de competición.

Para obrar el milagro, Alessio Lisci, técnico del Levante, no podrá contar con dos de sus principales bazas en defensa. Martín Cáceres y Shkodran Mustafi no estarán por lesión y obligarán al entrenador italiano a ensayar una defensa improvisada. La buena noticia para el Levante es que Dani Gómez, Roberto Soldado y Óscar Duarte ya están disponibles después de dejar atrás sus problemas físicos y podrán ser parte de un once en el que Lisci repetirá con el 5-3-2 que tan buen resultado le dio ante el Villarreal y que será una de las bazas granotas para dificultar la circulación de los de Xavi.