Cuenta pendiente del Barça con Las Palmas

El Barcelona pretende este sábado ganar y resolver una cuenta pendiente que tiene con Las Palmas desde hace tres meses, cuando el equipo canario visitó el Lluis Companys y destapó la caja de los truenos en la Ciudad Condal. El 30 de noviembre el conjunto dirigido por Hansi Flick cayó por 1-2, enlazó tres pinchazos consecutivos en la Liga y terminó por dilapidar toda la ventaja que había conseguido en los primeros meses de competición. El globo se pinchó en aquella ocasión y ahora el objetivo es seguir insuflando aire en una Liga que tiene tres aspirantes y en la que los culés esperan haber aprendido una lección.

Y es que el Barça ha tenido este curso más problemas contra los equipos, a priori, de la zona baja, que contra los que buscan puestos europeos. Lo demuestra aquel batacazo frente a Las Palmas o también el que tuvo quince días después contra el Leganés, también en casa (0-1). En ambos casos los azulgranas evidenciaron muchos problemas ante conjuntos plantados en bloque bajo y con la clara misión de reducir espacios. Ese tipo de partidos se le ha atascado al Barcelona y puede ser un escenario bastante probable en su visita a Gran Canaria. «Creo que es mejor equipo que lo que muestra su posición en la tabla. Lo demostró en Montjuic. Los resultados no le están yendo bien, pero tiene muchos lesionados. Nosotros tenemos que demostrar lo buenos que somos», reclamó este viernes Flick.

El técnico alemán afronta un partido con muchos alicientes. El principal es defender el liderato de la Liga recuperado recientemente y el segundo evitar que sus jugadores se distraigan con lo que el equipo azulgrana tiene por delante. El martes recibe en la ida de las semifinales de Copa al Atlético, en un encuentro fundamental y que está en la cabeza del entrenador culé. «Tenemos que pensar en este partido y en los siguientes, pero lo más importante es el cruce contra Las Palmas«, aseguró el entrenador germano.

Ese duelo contra el Atlético condicionará un once en el que habrá novedades. Y eso que el Barça viene de no jugar Champions, aunque eso no alterará la hoja de ruta de Flick, que sigue calibrando los minutos disputados en su excel a rajatabla. Cubarsí, Gavi y Pedri podrían tener descanso y su lugar en el once lo ocuparían Araujo, Casadó, que ha perdido su sitio en el equipo titular, y Dani Olmo, que debe aprovechar este tipo de ocasiones para volver a tener sitio en la mediapunta. Los tres entrarían en una alineación en la que Koundé volverá al lateral derecho tras su castigo ante el Rayo y en la que el tridente compuesto por Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski será una vez más la gran amenaza.

Un rival muy tocado

Enfrente estará un equipo al que todo le son pulgas. El conjunto de Diego Martínez no levanta cabeza y se ha metido de lleno en la pelea por evitar el descenso después de haber sumado apenas un punto de los últimos 18. El bagaje habla a las claras de los problemas que atraviesa Las Palmas, que ya es el segundo equipo más goleado solo por detrás del Valladolid y que necesita como el comer un milagro como el que ya logró en la primera vuelta en Montjuic.

Para ello, el equipo insular deberá sobreponerse a las bajas de Cardona, Januzaj, Marvin, Pelmard, Kirian y Fabio Silva. «Nosotros ya hemos salido de una situación límite», avisó Diego Martínez este viernes.

Alineaciones probables:

Las Palmas: Cillessen, Viti, Suárez, McKenna, Mármol, Loiodice, Bajcetic, Fuster, Muñoz, Moleiro y McBurnie.

Barcelona: Szczesny, Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, De Jong, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro).

Estadio y horario: Estadio de Gran Canaria. 21:00 h. (Movistar LaLiga.