Laporta deja entrever que Dembélé no volverá a jugar en el Barça El club azulgrana sospecha que el delantero francés ya tiene cerrado un acuerdo con el PSG para firmar en verano y cobrar incluso prima de fichaje

Cerrado el mercado invernal sin éxito al menos en cuanto a la salida más urgente, al Barcelona se le presenta un problema muy serio con Ousmane Dembélé. El francés sigue en el club y ahora el técnico Xavi Hernández tiene que decidir si mantiene el órdago que le lanzó y no vuelve a contar con él en los meses que restan de temporada o busca alguna fórmula para recular y disfrutar en la medida de lo posible de un jugador diferente, desequilibrado y desequilibrante.

Este martes, el presidente Joan Laporta dio pistas importantes y dejó entrever que Dembélé no volverá ha vestir la camiseta del Barça. Lo hizo durante la rueda de prensa que ofreció para criticar la gestión económica de Josep Maria Bartomeu, su antecesor en la poltrona del club azulgrana. Laporta estar muy sorprendido por la decisión del francés porque, según ha explicó, «no ha querido aceptar ninguna de las propuestas que se le han presentado».

«No es bueno ni para él ni para el club. La renovación nos daba margen salarial, pero no se entiende el posicionamiento. Pensamos que tiene un acuerdo con otro club y nosotros actuaremos en nuestro propio interés», desgranó el presidente sobre la situación de ahora hasta el mes de junio con el extremo francés. Una entidad que bien podría ser el PSG, obligado a buscar un reemplazo para Kylian Mbappé cuando se concrete su sonada marcha al Real Madrid.

No se ha concretado nada, pero Dembélé fue uno de los grandes protagonistas durante el cierre del mercado. Pretendido no solo por el PSG sino también por importantes clubes de la Premier como el Tottenham, el Chelsea y al final también el Manchester United, no fueron capaces de encontrar una salida que contentara a las tres partes involucradas y todo se truncó.

Antes del parón motivado por los compromisos internacionales en Sudamérica, el Barça, a través tanto de Xavi como de su director deportivo, Mateu Alemany, le lanzó un mensaje rotundo a Dembélé: o renuevas, o no juegas. Una fórmula para presionarle que no ha dado resultado porque el jugador ni ha aceptado una oferta a la baja para seguir ni ha cambiado de aires.

«Chantaje»

Dembélé, libre desde el 1 de enero para negociar su futuro, no ha aceptado lo que considera un chantaje y colgará la camiseta azulgrana el próximo 30 de junio, cuando venza su contrato. Parece improbable que acepte al final renovar con una cláusula de salida simbólica para tener un gesto con el Barça y facilitar que Xavi dé marcha atrás y cuente con un jugador al que definió, sin ambages, como el mejor del mundo en su puesto.

Como vino a decir Laporta, en la entidad catalana sospechan que Dembélé ya tiene algún acuerdo incluso cerrado para las próximas temporadas, que está dispuesto a mantener el pulso sin jugar y que cobrará incluso una prima de fichaje al ser agente libre en verano. El enésimo regate del gran driblador francés de 24 años por el que el Barça pagó 140 millones al Borussia Dortmund en 2017 y que en cuatro temporadas y media presenta un discretísimo balance de 31 goles y 23 asistencias en los 129 partidos en los que ha participado.