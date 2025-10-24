Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lamine Yamal con Ibaoi Llanos. KL

Lamine Yamal calienta el clásico al decir que el Real Madrid «roba»

El '10' del Barcelona recuerda que la última vez que jugó en el Bernabéu marcó y su equipo ganó 0-4

C. P. S.

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:08

Comenta

Era una charla informal entre amigos, pero Lamine Yamal soltó una bomba cuando menos se esperaba. El futbolista del Barcelona es la última estrella en sumarse a la Kings League, y brilla más que ninguna otra, como presidente del club La Capital.

Cuatro días antes de disputar el clásico en el Santiago Bernabéu, Lamine estuvo haciendo previa del partido, en el programa 'chup chup', de su equipo contra Porcinos, el equipo de Ibai Llanos y no se mordió la lengua. En un tono desenfadado y entre risas, el '10' del Barcelona comparó al Real Madrid y Porcinos porque se ve beneficiado por decisiones arbitrales.

Ante la pregunta de uno de los participantes en la tertulia sobre si Lamine creía que Porcinos es como el Real Madrid la respuesta del azulgrana fue rápida: «Por supuesto, si, roban, se quejan...». Unas palabras que Ibai Llanos recriminó. «¿El Madrid roba?». «Hombre, a ver, a ver...», contestó Lamine Yamal con un gesto de clara afirmación, una aclaración a la que se unió Gerard Piqué. «Esto no es discutible», añadió el exfutbolista.

Además, preguntado por si le motivaría más marcar al Madrid o a Porcinos, Lamine Yamal apuntó que «al Madrid le he marcado varias veces» y se decantó, en tono retador, por marcar al equipo de Ibai. El '10' del Barça después recordó que en la última visita al Bernabéu anotó un tanto en la goleada por 0-4: «Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?», replicó el internacional español de 18 años.

Lamine confirmó que esta noche estará en el partido de la Kings Leagues que enfrenta a su equipo con Porcinos y que tirará el penalti que lanzan los presidentes. El resultado de este partido provocará que tanto el joven azulgrana como Ibai tengan que cumplir una promesa.

En caso de que pierda Porcinos, Ibai Llanos se tendrá que poner la camiseta del Barça para ver el clásico, mientras que si el equipo de Lamine Yamal pierde, deberá celebrar un hipotético gol en el Bernabéu con su festejo de la corona pero haciendo una seña con la 'I' de Ibai.

