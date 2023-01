LaLiga, obligada a inscribir a Gavi

El Barcelona podrá finalmente inscribir a Gavi como futbolista del primer equipo. El juez número 10 de lo mercantil de Barcelona falló este martes a favor del club culé, después de que la entidad que preside Joan Laporta recurriera el pasado viernes a la justicia para poder inscribir al joven jugador de apenas 18 años. De este modo, quita también la razón a Javier Tebas, que consideraba que con este movimiento el club azulgrana se estaba saltando el 'fair play' financiero.

«Es una gran noticia para nosotros, uno de los objetivos que nos marcábamos en este mercado. Es un jugador trascendental para el equipo y no le veo cambiando de aires», aseguró Xavi este martes al ser preguntado por Gavi, tema estrella en la previa del partido ante el Betis. El joven centrocampista ya puede ser inscrito como jugador del primer equipo por el Barcelona, pero su futuro, no obstante, sigue estando en el aire. LaLiga se guarda todavía la opción de recurrir el fallo del juez si considera que la situación económica del club culé no permite la inscripción del jugador con ficha del primer equipo, una percepción que ya tenía en la anterior ventana de fichajes.

Mientras tanto, Gavi ya podría ejercer este mismo miércoles como futbolista del primer equipo y llevar el dorsal '6' que ya portó en su día Xavi y que el club culé le tiene reservado. A este punto del culebrón se llega después de que el futbolista renovara el pasado mes de septiembre hasta el año 2026 con una cláusula de mil millones de euros y tras las salidas de Gerard Piqué y Memphis Depay, dos jugadores con los que la entidad azulgrana pretendía aligerar masa salarial y hacer hueco al futbolista de Los Palacios.