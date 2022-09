LaLiga denuncia 24 episodios de violencia verbal en el derbi del Metropolitano

LaLiga ha denunciado ante el Comisión Antiviolencia hasta 24 episodios de cánticos de aficionados que se produjeron con ocasión del pasado derbi madrileño en el Metropolitano y que se etiquetan de violentos, racistas, xenófobos o intolerantes según la Ley del Deporte. Lo más novedoso es que el organismo presidido por Javier Tebas pone el foco Frente Atlético, viene a exculpar al club rojiblanco en cuanto a medidas de seguridad y aporta un dato nuevo: en repetidas ocasiones, desde la zona donde se ubicaban los seguidores del Real Madrid, también se profirieron insultos de «puto indio» dirigidos a los locales.

La patronal de clubes ha realizado un informe pormenorizado, casi al minuto, de todos los insultos acaedidos en el feudo colchonero y sus aledaños. Lo más sonado tuvo lugar a la llegada del autobús con la expedición del Real Madrid al estadio. En ese momento, según el informador de LaLiga, «unos 500 aficionados locales que se encontraban en la zona de acceso de jugadores al estadio entonaron el siguiente cántico: »¡Eres un mono, Vinicius eres un mono!«. Al respecto, el organismo presidido por Tebas pone de manifesto que, este martes, el Atlético hizo un comunicado »condenando rotundamente los cánticos inadmisibles que una minoría de aficionados realizó en el exterior del estadio«.

Asimismo, expone que el dispositivo de seguridad era correcto, el habitual para partidos declarados de alto riesgo. Cacheos preventivos en las puertas de acceso al estadio, «con especial atención en las puertas de acceso del Fondo Sur», donde se ubican los radicales del Frente Atlético y zona «reforzada por el club con un gran número de efectivos de seguridad privada». También hubo un amplio dispositivo de agentes en el perímetro del terreno de juego, la zona cercana a los banquillos y el túnel de vestuarios.

Además, en la previa y durante el desarrollo del encuentro se advirtieron guías caninos de policía nacional y de la empresa de seguridad privada del club en diferentes localizaciones del estadio. La Policía Nacional utilizó un dron durante todo el operativo para dar apoyo a las unidades de tierra y se reforzó la vigilancia en la zona de acceso de aficionados visitantes.

Insultos corales y coordinados

Ya durante el partido, el expediente elaborado por LaLiga incluye una larga lista de insultos proferidos por unos 2.000 aficionados de la zona del Fondo Sur, salvo en el minuto 88, cuando «casi la totalidad de aficionados presentes secundaron el '¡madridistas, hijos de puta', entonado de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos».

Entre los cánticos ofensivos, LaLiga cita algunos que llaman la atención por impresentables. Desde el execreble ¡Vinicius, muérete!, a los ya conocidos de «tonto, tonto», dirigidos al brasileño, el «Courtois no es un portero, es una puta de cabaret» o «¡salta, salta pequeño canguro y a los madridistas que les den por culo!».

Entre las barbaridades clásicas del Frente Atlético, dos estrofas repetidas en cada derbi: «Solo le pido a Dios, que se mueran los fuleros, que se mueran lentamente, madridistas hijos de puta»; y «llega la peste, llega el madridista con esos cuernos que saltan a la vista. El madridista, hijo de puta, el Frente Atlético con su muerte lo disfruta, oe oe, oe oe».

Según LaLiga, desde la grada alta del fondo norte, unos 225 aficionados del Real Madrid también entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos: «¡Puto indio el que no bote eh, eh!». Una expresión con tintes xenófobos hacia los sudamericanos del Atlético, si bien es habitual que incluso de forma coloquial los aficionados de ambos equipos se llamen indios y vikingos y hasta la mascota oficial del Atlético sea 'Indy'.

El informe de la patronal también pone de manifiesto que en el minuto 17 del partido se lanzaron al terreno de juego desde el graderío de fondo sur ocupado por aficionados locales, un mechero y varias botellas vacías, sin llegar a impactar en ningún jugador. El mechero fue recogido por el árbitro y entregado al delegado de equipo y el partido no se reanudó hasta que no se pidió a través de la megafonía del estadio que no se lanzasen objetos.