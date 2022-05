El laberinto de la zona Champions

La irregularidad del Barça, mitigada con el triunfo ante el Mallorca que le consolida en la segunda posición, y, sobre todo, el desconcierto del Atlético y la sensación de agotamiento del Sevilla, han convertido el tramo final del campeonato en una especie de concurso de torpes para sellar el billete a la Liga de Campeones. Como bien reflexionó Xavi Hernández, técnico azulgrana, una vez que el Real Madrid engalanó La Cibeles, se juega por detrás un torneo menor de cinco equipos en busca de tres puestos de Champions.

A falta de solo cuatro jornadas, diez puntos separan al Barça, segundo, de la Real Sociedad, sexta después de haber despercidiado con su pobre empate en Vallecas una ocasión pintiparada de aprovechar los nuevos gazapos de sevillistas y colchoneros y de amenazarles con el sorpasso. Sin embargo, todavía hay enfrentamientos directos que pueden dar un vuelco a la situación en el curso de las sorpresas.

Solo una debacle haría que los azulgranas se cayesen del carro de la Champions. Aventajan en dos puntos al Sevilla y en cinco al Atlético y su calendario tampoco es el más complicado. Su principal escollo, a priori, la visita del próximo fin de semana al Benito Villamarín frente a un Betis, que conseguida la Copa, sueña con una plaza en la élite del fútbol europeo. Luego, los de Xavi recibirán a un Celta que no se juega nada, visitarán al Getafe, quizá ya casi salvado, y cerrarán en casa ante el Villarreal, que podría estar jugándose un puesto en la Liga Europa.

Inquietud en el Sánchez Pizjuán, donde en cuestión de semanas han pasado de aspirar incluso al título de Liga a temer por un puesto entre los cuatro mejores. La sensación en Nervión es que la temporada se le está haciendo larguísima, con evidentes grietas entre los jugadores y el banquillo que gobierna Julen Lopetegui. Se vio en el último choque ante el Cádiz, donde las consignas del jefe iban por un lado y los movimientos de los futbolistas por otro. A dos puntos del Barça y con tres de ventaja sobre el Atlético, el Sevilla se enfrenta a un calendario muy difícil, con visitas a La Cerámica y al Wanda Metropolitano y choques en casa ante un Mallorca que se jugará la vida y un Athletic que quizá tenga opciones europeas en la jornada final.

Alarma en el Wanda

Lo del Atlético este curso no hay quién lo entienda. Es de expediente X, una montaña rusa permanente. Creció tras el ridículo ante el Levante con seis victorias seguidas, pero de nuevo ha vuelto a las andadas, a esa falta de contundencia en las áreas y a cometer errores que le condenan. Un equipo que solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos oficiales y que en sus últimas citas ante el Granada y el Athletic perdió 36 y 34 balones, respectivamente, en campo propio, récord negativo de la Liga, no merece jugar la Champions. Simeone parece desnortado el calendario es de aúpa. Con pasillo o sin él, el domingo recibe al campeón, luego no puede fallar en Elche, a continuación afronta una final ante el Sevilla en el Wanda y cierra el curso en el Reale Arena, quién sabe si con la Real a una victoria de arrebatarle el cuarto puesto.

Ocurra lo que suceda hasta el final, el Betis de Manuel Pellegrini ya ha completado una temporada extraordinaria con la conquista de la Copa del Rey en esa final ganada por penaltis ante el Valencia en La Cartuja. Cansado, resacoso pero ya sin presión, le queda soñar con volver a situarse en el 'top four', donde ya estuvo en buena parte del curso. Tras visitar al Getafe en el duelo que cerró la 34ª jornada, los Betis se toman un respiro para el sprint final: en casa ante Barça y Granada, que se jugará la permanencia a una jornada del final, y fuera en Mestalla, donde el Valencia querrá desquitarse de la derrota copera, para echar el telón al curso en el Bernabéu.

La Real no se rinde, aunque tampoco puede descuidarse porque por detrás tiene a un punto al Villarreal y a cinco al Athletic. Echa mucho de menos el conjunto 'txuri urdin' a su capitán Mikel Oyarzabal y sufre una falta de pegada alarmante que le impide dar el gran salto cualitativo. Solo tiene 33 goles a favor, ni uno de media por jornada, entre los cinco peores registros de Primera. Es verdad también que solo ha encajado 32, superado únicamente por Sevilla y Real Madrid. Sus cuentas finales pasan por el Ciutat de Valencia y Villarreal y las visitas a Donosti del Cádiz y el Atlético.

Las cuatro últimas jornadas de los candidatos a la Champions

Barcelona: *BETIS, Celta, GETAFE, Villarreal

Sevilla: VILLARREAL, Mallorca, ATLÉTICO, Athletic

Atlético: Real Madrid, ELCHE, Sevilla, REAL SOCIEDAD

Betis: Barcelona, VALENCIA, Granada, REAL MADRID

Real Sociedad: LEVANTE, Cádiz, VILLARREAL, Atlético

*En mayúscula los equipos que juegan en casa.