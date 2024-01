Kirian, el líder después del cáncer

A principios de enero del año que acabamos de dejar atrás regresó a los entrenamientos tras sufrir un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, y justo un curso después se ha consolidado como el nuevo líder de la UD Las Palmas, ejerciendo como capitán en su debut en la máxima categoría y erigiéndose en una de las grandes sensaciones del campeonato de Liga a nivel individual. Kirian Rodríguez (Tenerife, 1996) llegó justo a tiempo para dar equilibrio y criterio a un centro del campo que ansiaba regresar a Primera División y que a día de hoy es una de las revelaciones de la temporada junto al líder Girona.

El de Candelaria espera repetir sus grandes actuaciones del actual curso ante el Barcelona (jueves, 21.30 horas/Movistar LaLiga), su primer rival de 2024 que llega con multitud de deberes por delante para subsanar su delicada situación deportiva y económica. El tinerfeño es el jugador de la competición doméstica que más goles marca desde fuera del área y, con sus tres tantos en 17 partidos, le ha dado hasta nueve puntos al equipo amarillo.

Cuando marca el '20', el cuadro de García Pimienta siempre gana. Tres dianas de bellísima factura desde la frontal del área que le convierten en el momentáneo pichichi del equipo que dirige el preparador catalán, y que en su primera temporada en la élite su rendimiento va a más con el paso de las semanas.

Es el segundo futbolista de LaLiga que más toques de balón acumula, dando buena muestra de su participación en el juego de un conjunto que tiene un estilo muy marcado en la posesión. Según Besoccer, solo 4 equipos de las cinco grandes ligas de Europa han logrado un 50% o más de posesión en todos sus encuentros ligueros y entre ellos destaca la UD Las Palmas junto a PSG, Manchester City y Bayern de Múnich.

«Si nos ponemos a pegar pelotazos, en enero estamos ya descendidos. No sabemos jugar de otra forma. Es nuestra forma de defendernos, con balón. Jugamos así, de esta forma, desde pequeñitos», explicó el jugador sobre la idea de juego de los amarillos. El Big Data también apunta que está en el podio de centrocampistas del campeonato con mejor porcentaje de pases progresivos (aquellos en los que el balón se mueve hacia la portería rival) y en el de pases dados con acierto. Además de ser uno de los jugadores de importancia y peso específico dentro del césped, el chicharrero es uno de los más queridos de la plantilla. En la isla de Gran Canaria tienen claro que más pronto que tarde llegará una llamada de Luis de la Fuente para lo que sería una merecida convocatoria con la selección.

A pesar de su enfermedad, nunca perdió las ganas y la sonrisa. Desde el primer momento se marcó pequeños retos para dar pasos hacia adelante. «Déjeme intentarlo señora», le dijo el jugador en su primera sesión de quimioterapia a una mujer que comentó en su presencia lo difícil que sería volver físicamente a la actividad de un deportista profesional. «Empieza la lucha, quiero que me vean fuerte y no me vengan con mensajes de pena. Voy a salir y en diciembre tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver», sentenció tras anunciar en verano de 2022 lo que le pasaba. Su propósito de ser siempre uno más, pese a las condicionantes especiales que le han rodeado, constituye otro de los pilares de lo que es hoy. Amigo del estudio, comenzó ingeniería y siguió con psicología, se refugia en el mindfulness antes de cada partido y es la voz en las charlas motivacionales dentro el vestuario. «El éxito más rotundo es que sea futbolista», reflexionó recientemente el técnico de Las Palmas sobre Kirian.