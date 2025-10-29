Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: rechazan la subida de tasas aeroportuarias

Un juzgado dicta una orden de detención contra el propietario y un consejero del Oviedo

Los dirigentes del Grupo Pachuca no acudieron a un acto de conciliación relacionado con los derechos televisivos de sus equipos en México

CH. G.

Oviedo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:12

Comenta

El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y el asesor legal del conglomerado azteca y consejero del Real Oviedo, Gerardo Cabrera, vieron este martes cómo un juzgado mexicano dictaba una orden de detención contra ambos después de que no se presentasen a un acto de conciliación en medio de un pleito a costa de los derechos televisivos de sus dos equipos en la Liga azteca: el León y Pachuca.

La controversia entre todas las partes se remonta tiempo atrás, cuando la empresa concesionaria de FOX Sport México, Lauman, comenzó a acumular impagos al Grupo Pachuca y también a otros equipos de la máxima competición mexicana de fútbol, así como en otros deportes. En el caso del Oviedo, se acumularon 18 meses de impagos. Una vez finalizado el compromiso, Martínez firmó un nuevo contrato televisivo que fue reclamado por Lauman y de ahí derivan los problemas actuales y la orden de detención dictada por el juez.

Desde el Grupo Pachuca transmiten tranquilidad absoluta con la resolución de este asunto y confían en que todo quede aclarado en las próximas horas, que ni Martínez, ni Cabrera tengan ningún problema con la justicia y que se resuelva por la vía rápida.

Mientras todo se resuelve, la noticia se convirtió en uno de los temas centrales de la prensa deportiva en México. Todo lo que tiene que ver con el Grupo Pachuca adquiere una dimensión enorme ya que Jesús Martínez es una de las personas claves del fútbol azteca y la situación actual llama la atención a todos los implicados en México.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  3. 3 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  5. 5 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  6. 6 El propietario de la vivienda asaltada en Guía: «Sentí un escalofrío, como si la muerte estuviera cerca»
  7. 7 Denunciados dos agentes locales por incautar material de la Policía Portuaria
  8. 8 La capital grancanaria se rinde a los bocatas de La Pata Gourmet by Kiko
  9. 9 El Gobierno estudia que los dueños de apartamentos turísticos puedan alquilarlos por su cuenta al margen de la unidad de explotación
  10. 10 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un juzgado dicta una orden de detención contra el propietario y un consejero del Oviedo

Un juzgado dicta una orden de detención contra el propietario y un consejero del Oviedo