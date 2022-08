Mercado Koundé: «Elegir el Barça no fue un esfuerzo para mí» El exdefensa del Sevilla fue presentado como nuevo jugador azulgrana y espera «llegar a lo más alto» en su nueva etapa

«Estoy muy feliz y orgulloso de llegar a este gran club. Muy agradecido al presidente y a la afición, que me han demostrado mucho cariño. Ya solo queda entrenar fuerte y ganar», aseguró este lunes Jules Koundé en su puesta de largo como nuevo jugador del Barcelona. El defensa francés, de 23 años, fue presentado de forma oficial en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva y estará a disposición de Xavi Hernández para el último partido de pretemporada del Barça, el domingo frente a Pumas en el Trofeo Joan Gamper.

La de Koundé ha sido una de las presentaciones más esperadas del Barcelona a lo largo de todo el verano. Los culés tuvieron que esperar a la activación de las 'palancas' y debieron competir con el Chelsea y convencer al jugador para que apostara por el proyecto de Xavi. No es de extrañar que, una vez más, Joan Laporta se mostrara satisfecho con un nuevo refuerzo. «Es un fichaje muy deseado y te agradezco el esfuerzo que has hecho por venir. Nos has esperado y a nosotros nos gustan los jugadores que quieren venir al Barça», aseguró el máximo mandatario azulgrana tras estampar ambas firmas en el contrato que ligará al jugador con el Barça hasta 2027.

Acto seguido los dos protagonistas saltaron al césped del Camp Tito Vilanova, donde Koundé se enfundó su nueva elástica sin dorsal a la espera de que haya salidas, dio sus primeros toques como jugador azulgrana y posó ante los medios de comunicación. El ex del Sevilla, que recala en el Barça por 50 millones de euros fijos y 10 más en variables, se mostró ambicioso. «Tengo muchas ganas de integrarme al equipo para pelear por llegar a lo más alto», afirmó el joven central, que llega para reforzar una zaga que ya cuenta con Ronald Araujo, Andreas Christensen, Gerard Piqué, Eric García y Samuel Umtiti, jugador que en este momento todavía pertenece a la entidad.

Para llegar al Barça, Koundé tuvo que dejar pasar primero el tren del Chelsea. El club londinense alcanzó primero un principio de acuerdo con el Sevilla, pero se topó con la voluntad de un jugador que solo quería vestir de azulgrana. «Me quiso el Chelsea, pero elegí el Barça porque yo quería llegar aquí, No fue un esfuerzo para mí», aseguró Koundé, que considera que tendrá ventaja en esta nueva etapa al seguir en el fútbol español. «Me va a facilitar adaptarme a lo que me pida el Barça», afirmó al respecto.

En esa adaptación jugará un papel fundamental Xavi. El técnico catalán pidió la llegada del futbolista francés desde antes de comenzar el mercado y en plena disputa con el Chelsea por el fichaje llamó a Koundé para convencerle de recalar en el Barça. «Las conversaciones fueron fluidas. Sentí su cariño, quería realmente que viniera y eso es importante para mí. Me ha pedido que haga lo que hacía en el Sevilla: sacar el balón desde atrás, ser agresivo y tener compromiso con un club tan grande y exigente como el Barça», aseguró el zaguero.

El siguiente paso

Tras las llegadas de Christensen, Kessié, Raphinha, Lewandowski y Koundé, el Barça se ha puesto manos a la obra para poder inscribir los fichajes antes del 12 de agosto, fecha en la que dará el pistoletazo de salida la Liga. Laporta lanzó un mensaje de optimismo en este sentido. «Hacemos todo lo que piden para registrarlos. Supongo que no nos obstaculizarán. Espero que LaLiga haga la misma interpretación que nosotros, Si no es así, lo solucionaremos», aseguró, al mismo tiempo que subrayó «haber hecho las operaciones necesarias» y que «las salidas ayudarán».

Ese apartado de salidas es crucial para que el Barça pueda afrontar las siguientes operaciones de fichajes, como Marcos Alonso, César Azpilicueta o Bernardo Silva. «Todos los jugadores saben su situación y esperamos por su bien y por nuestra estabilidad que se hagan las operaciones. Se está trabajando», afirmó el director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, mientras Laporta descartó de momento más refuerzos. «Primero hay que registrar a los jugadores y hacer la salida de los que no cuentan. Luego ya veremos qué podemos hacer», concluyó el presidente culé.