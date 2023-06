El Real Madrid asigna el '14' a Joselu y mantiene libre el '9'

Joselu Mato vuelve a la que fue su casa. El flamante campeón de la Liga de Naciones con España fue presentado este martes como nuevo futbolista del Real Madrid, club al que perteneció entre 2009 y 2012, y al que regresa para reforzar un frente ofensivo que se ha visto duramente golpeado por la salida de Karim Benzema al fútbol saudí. El gallego, cedido por el Espanyol con opción de compra, lucirá el dorsal '14' que quedó sin dueño desde la marcha de Casemiro al Manchester United, dejando así libre el '9' para la posible llegada de otro ariete de postín.

«He soñado con este momento desde el día que me marché», señaló durante la presentación que se llevó a cabo en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva de Valdebebas un Joselu visiblemente emocionado que estuvo acompañado por su madre, su esposa Melanie y sus dos hijos. «Llevar el escudo del Real Madrid en el pecho es el orgullo más grande», proclamó.

«Regresa al Real Madrid uno de esos grandes canteranos que se han forjado en esta casa», había apuntado momentos antes Florentino Pérez para darle la bienvenida a un atacante al que felicitó por la reciente conquista de la Liga de Naciones, antes de recordar los 150 tantos que ha anotado en su carrera profesional. «Tus goles, tu trabajo y tu forma de ser te han traído de nuevo al Real Madrid», le dijo a su nuevo empleado.

Solo Benzema (90), Aspas (58), Gerard Moreno (57) y Messi (55) han marcado más goles que Joselu (52) desde que el gallego regresó a la Liga procedente del Newcastle hace cuatro temporadas, en las que no ha bajado de las diez dianas por curso. En la última campaña, Joselu fue el tercer máximo realizador del campeonato nacional con 16 tantos, a siete del pichichi Lewandowski y solo tres menos que Benzema.

Su poderío aéreo le permitió erigirse en el tercer jugador con más centros rematados (15) en el torneo que echó el telón el pasado 4 de junio y facturó tres goles de cabeza, una de sus grandes especialidades. También fue el sexto futbolista que más balones tocó en el área rival (125) y el noveno que recibió más faltas (68). Respecto a su capacidad asociativa, cabe reseñar que fue el séptimo jugador que completó más pases en el último tercio del campo (45) durante la pasada Liga y también fue el tercero con más duelos aéreos ganados en esa zona del rectángulo de juego (173).

«Benzema es uno de los mejores delanteros del mundo, pero yo vengo a hacer otro trabajo»

Unos datos que han contribuido a llevarle de vuelta al Real Madrid. «Hoy puede ser uno de los días más felices de mi vida, pidiéndole perdón a mi mujer y a mis hijos», apuntó en rueda de prensa Joselu, que incidió en que no llega para «sustituir a nadie» sino para aportar su «granito de arena». «Benzema es uno de los mejores delanteros del mundo, pero yo vengo a hacer otro trabajo», acotó un futbolista al que no le importa no lucir el '9'.

«Llevar cualquier número con esta camiseta es especial. Nunca he ocultado mi madridismo porque lo he sentido así. El poder tener un número en el mejor club del mundo ya es un orgullo para mí», explicó un jugador que ofrece un perfil diferente al de los delanteros que ha tenido el Real Madrid en los últimos años. «Soy un jugador más físico, me gusta estar mucho en el área y hacer goles», reseñó.

Mbappé y Kane, en la recámara

Joselu retorna al Real Madrid doce años después de debutar con el primer equipo en un partido de Liga ante el Almería. José Mourinho dio la alternativa en mayo de 2011 a un espigado bombardero que despuntaba en el Castilla y que saltó al césped del Santiago Bernabéu relevando a Benzema en el minuto 84 de un partido en el que los blancos ganaban ya por 7-1. Con el '39' a la espalda, el gallego cerraba dos minutos después la cuenta embocando con la bota derecha un centro desde la izquierda de Cristiano Ronaldo.

«La vuelta al Madrid siempre sabe bien en cualquier momento»

La falta de espacio en un ataque copado por Cristiano Ronaldo, Benzema o Higuaín, entre otros, llevó a Joselu a tener que buscarse la vida lejos de Chamartín, convirtiéndose en un trotamundos que pasó por las filas de Hoffenheim, Eintracht de Fráncfort, Hannover, Stoke City, Deportivo de La Coruña, Newcastle, Alavés y Espanyol. El descenso del club perico a Segunda acabó abriéndole las puertas para el regreso al Real Madrid a un punta que ha alcanzado su plenitud a los 33 años.

«Me ha pillado en un momento muy bueno de mi carrera, pero la vuelta al Madrid siempre sabe bien en cualquier momento», argumentó Joselu, que llega para cubrir la vacante de Mariano pero que está llamado a desempeñar un papel mucho más importante que el del catalán en un club que escruta el mercado. Harry Kane era el señalado a corto plazo pero la entrada en acción de Kylian Mbappé, el gran deseado, ha cambiado el escenario. Se trata de dos operaciones muy complicadas, pero el hecho de que el Real Madrid mantenga vacante el dorsal '9' indica que en la T4 del Santiago Bernabéu siguen con la caña tendida.