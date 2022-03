Joao Félix se libera y escucha los cantos de sirena del City y el Barça

Sin presuntos espionajes, ni derivadas que implican a familiares, hace solo algunas semanas en los mentideros rojiblancos se escuchaba una comparación extraña y odiosa. La lucha de egos, la mala relación y el choque de estilos entre el Cholo Simeone y Joao Félix terminaría en el Atlético como la guerra entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en el PP, con uno de los dos o quizá ambos fuera del club la próxima temporada. Pero a base de goles, nada menos que cinco en los últimos cinco partidos y cuatro de ellos en antes de los siete minutos, el portugués ha cambiado su dinámica, la del equipo y el gesto de su desnortado entrenador.

Merced sobre todo a las dianas del 'Menino', que por primera vez en casi tres años se siente titularísimo, el Atlético ha recuperado el pulso y se ha aupado al tercer puesto en la tabla, aunque con dos partidos más que el Barça. Sus cuatro victorias consecutivas ante Osasuna, Celta, Betis y Cádiz avalan su mejoría. Además, Joao anotó en el primer asalto de octavos de final de la Champions contra el el Manchester United y el Atlético se agarra a su magia y pegada para el martes Old Trafford. Un duelo, por cierto, para el que el Cholo pierde a Giménez por su enésima lesión muscular.

El versátil atacante de Visau tocó fondo el pasado 22 de enero. Las imágenes fueron reveladoras. Venían los colchoneros de caer en la Supercopa y la Copa del Rey ante el Athletic y la Real Sociedad, respectivamente, y estaban rozando el ridículo ante el Valencia. A los 57 minutos, Simeone ordenó un cambio políticamente incorrecto y tácticamente inexplicable, al menos para los profanos. Con 0-2, retiró a Joao e introdujo a Felipe, zaguero muy señalado por sus erráticas actuaciones.

De forma mayoritaria, el público respondió con abucheos al banquillo y tímida ovación para el portugués. Joao se marchó por el otro lado del campo y dio una especie de media vuelta de honor aplaudiendo a la grada. Tras la heroica remontada del Atlético, cuando Simeone fue felicitando uno a uno a sus jugadores, que a su vez lo celebraban con la grada, Joao Félix no apareció en ninguna foto. El divorcio con su entrenador ya no podía disimularse.

Tensar la cuerda

Joao no dijo nada, pero su hermano, Hugo Félix, tensó más la cuerda. Instantes después de que el delantero abandonase el campo, publicó un mensaje en sus redes en el que aparecían cinco emoticonos con caritas risueñas. Lo borró enseguida, justo después de que Cunha marcase el 1-2. Hace poco más de un mes, Joao lanzó un dardo envenenado en 'theathletic.com'. «Sabemos lo que ocurre, pero prefiero no hablar sobre ello», reflexionó acerca de la crisis del Atlético. «Estaría bueno que si conoce lo que pasa nos lo dijese», respondió el Cholo. Más leña al fuego.

Solo una semana después, el Levante asaltó el Metropolitano. La propiedad del club intervino. Miguel Ángel Gil, el consejero delegado, se presentó en el entrenamiento y celebró tensas cumbres con el cuerpo técnico y los jugadores. Entre otras cosas, les advirtió de que si el Atlético no alcanzaba el objetivo mínimo y no competía en la próxima Champions, el club no podría mantener los salarios de sus estrellas. Casualidad o no, el equipo cambió el chip, Luis Suárez pasó a ser un habitual del banquillo y Joao jugó siempre.

Más allá de los últimos partidos, Joao no ha sido lo determinante que se suponía cuando el Atlético pagó 127 millones al Benfica en el verano de 2019 por su fichaje. Su calidad no admite dudas, pero sus actuaciones han sido controvertidas. Detalles de gran clase combinados con apagones y gestitos de mal compañero y nulo respeto al entrenador al ser cambiado. En estas dos temporadas y media en el Atlético, Joao ha participado en 77 partidos de Liga, con 18 goles y nueve asistencias en 4.202 minutos. 44 veces fue titular y se perdió 22 encuentros del torneo de la regularidad por lesiones musculares, una operación de tobillo, muy golpeado por sus rivales, y dos contagios de covid.

El Atlético, en la encrucijada

Su futuro sigue sin estar muy claro. Ya antes de fichar por el Atlético, en un audio desvelado por el diario Record se le escucha al agente Jorge Mendes decir que lo mejor para Joao sería fichar por el Manchester City. Nunca dejaron de sonar los cantos de sirena desde el Etihad. Es innegable que el estilo de Pep Guardiola le viene mucho mejor que el del Cholo. En las últimas horas también se ha filtrado el interés del Barça si Joan Laporta no puede ver cumplido su sueño de fichar a Haaland. El valor actual de mercado de Joao es de 60 millones, pero el Atlético quiere 100 para recuperar su inversión. Su contrato expira en 2026. El Atlético está en la encrucijada. Simeone, terco, aún confía en transformar al luso como hizo con Griezmann. «Joao se seguirá enojando conmigo pero con el tiempo me lo agradecerá», dijo el argentino, enigmático, la pasada semana.