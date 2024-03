Jagoba Arrasate no continuará como entrenador de Osasuna: «He decidido no renovar»

Fin de una era en Osasuna. Jagoba Arrasate ha decidido no continuar al frente del banquillo de El Sadar y rechazar la oferta de renovación puesta encima de la mesa por el club. «No tengo ese convencimiento que tenía antes. Si no estoy convencido del todo, es difícil que sea feliz y así es difícil que saque lo mejor de mí y del equipo. Ha llegado el momento». Así lo ha anunciado el técnico vizcaíno en una rueda de prensa en Tajonar convocada de última hora en la que ha comparecido junto al presidente, Luis Sabalza, y el director deportivo, Braulio Vázquez. «No estaba convencido del todo, con una decepción muy grande a principio de temporada, cambio de esquema, valoras un poco todo... Estoy obsesionado por terminar bien con Osasuna, podía seguir, pero debo ser honesto con el club», ha insistido.

Arrasate tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio. «Estoy muy agradecido a Osasuna, es la etapa más bonita de mi vida». No habrá renovación tras seis años en el club, una decisión que ha tomado el propio Arrasate tras el club ofrecerle la renovación. «He tomado la decisión de no renovar con Osasuna. Es una decisión complicada, pero estoy tranquilo. En paz conmigo mismo. Esto no es una despedida. Quedan nueve partidos y eso ya llegará», ha justificado el todavía preparador rojillo al arrancar la comparecencia. «No ha habido ni acuerdo ni oferta, no ha habido una segunda pantalla. Para todas las partes es mejor no estirar el chicle», ha rematado.

«Ha sido la etapa más feliz de mi vida. Osasuna estará siempre en mi corazón. No hay culpables, no hay más», ha insistido. El técnico deja un legado y ha agradecido el cariño del club y su presidente, Luis Sabalza. «Son horas complicadas, son muchas emociones. Nos hemos hecho mejor el uno al otro estos seis años. Hace seis años todos estábamos peor. Yo era entrenador de Segunda, el club estaba en Segunda y después de seis años todos estamos mejor», ha analizado.

«Parte del osasunismo»

Su figura ha sido clave en la historia reciente de Osasuna, verdugo del Athletic en la semifinal de la Copa del Rey de la temporada pasada. En la final del torneo del K.O., su mayor logro, cayó en la final por 2-1 frente al Real Madrid. Arrasate aterrizó en el banquillo de Osasuna en 2018. Consiguió el ascenso a Primera en su primera temporada en El Sadar. Y después firmó notables actuaciones en Primera e incluso hasta conseguir meter al conjunto navarro en puestos europeos, en la UEFA Conference League. Volvían a Europa 16 años después.

Esta temporada Osasuna se encuentra en la zona media de la tabla, a catorce puntos del descenso y a diez de los puestos europeos, concretamente del sexto clasificado, la Real Sociedad. El presidente de la entidad, Luis Sabalza, le agradeció su labor visiblemente emocionado. «Es una parte del osasunismo y mi propio ser. Me fastidia que hayas decidido esto porque sabes que siempre estuvimos convencidos de que queríamos que siguieses. Cada uno tiene su parte interior. Solo tengo una palabra: gracias. Te comprendo y no tengo nada que reprocharte», ha agradecido el dirigente.