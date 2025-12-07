Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic

El ataque se produjo tras el partido en el parque de Doña Casilda. El agredido, que sufre contusiones leves, fue alcanzado después de tropezar cuando intentaba escaparse de los ultras

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:23

Comenta

Un seguidor del Atlético de Madrid resultó herido leve al poco de concluir el partido de su equipo en San Mamés tras ser agredido por ... ultras del Athletic en el parque de Doña Casilda, según ha podido saber en exclusiva El Correo. La víctima fue alcanzada tras tropezar cuando trataba de huir del grupo de ultras, formado por alrededor de quince individuos.

