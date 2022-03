Héctor Herrera jugará en la MLS

Héctor Herrera, suplente habitual con el Cholo Simeone pero titular tras la lesión de Koke y figura destacada en los últimos partidos del Atlético, jugará a partir de la próxima temporada en la MLS tras comprometerse con el Houston Dynamo hasta 2024, con opción a una temporada más.

El centrocampista mexicano llegó al Metropolitano en 2019 como agente libre, tras desvincularse del Oporto, y hará lo mismo con el Atlético, club con el que termina contrato el próximo 30 de junio. Por eso era libre desde el pasado 1 de enero para firmar con cualquier club sin coste alguno de cara a la campaña venidera.

Por fin la espera ha terminado.



El sueño de una ciudad hecho realidad. #HH4HTownpic.twitter.com/QDXFaR8G8X Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) March 2, 2022

Herrera, que cumplirá 32 años en abril, acumula 744 minutos este curso y ha participado en 20 partidos, aunque 270 minutos los ha protagonizado en la última semana la última semana, después de completar con brillantez los duelos ante Osasuna, Manchester United y Celta. En total, ha disputado 71 choques con el Atlético, marcando un gol y repartiendo cuatro asistencias.

La confirmación de su adiós no modificará los planes de Simeone con Herrera, con quien contará hasta el último día igual que sucede con Luis Suárez, Vrsaljko y Felipe, los otros tres jugadores que acaban contrato con el Atlético y que no han renovado. De hecho, el mexicano seguirá el próximo domingo en el once para la cita crucial del Benito Villamarín. La lesión de Kondogbia, unida a la de Koke, dejan muy mermado el centro del campo colchonero.