Hazard se reengancha al proyecto de Ancelotti

«Le costó mucho coger el ritmo en la primera mitad, pero en la segunda parte lo hizo muy bien. Está motivado y nos ayudará en la segunda parte de la temporada». Así resumió el técnico Carlo Ancelotti la actuación de Eden Hazard en el empate a nada ante el Cádiz en el Santiago Bernabéu. Sigue lejos de ser el jugador descollante del Chelsea, sin duda en el 'top 5' mundial, y sin ser capaz de ser decisivo en un partido, pero mostró brotes verdes ante la gaditanos que generan un moderado optimismo en el Real Madrid.

Conviene detenerse en la actuación y situación del belga, sin perder de vista también que esa es la estrategia en el club blanco para elevar la moral y la cotización de Hazard, pasar de puntillas por el mal partido ante el Cádiz, que volvió a poner en evidencia al conjunto de Carlo Ancelotti cuando los rivales se le encierran, le regalan el balón y le impiden correr al contragolpe, y eludir otra polémica tras la roja perdonada a Casemiro tras su alevosa entrada por detrás a Iván Alejo.

No obstante, el mediocentro brasileño recibió la quinta tarjeta amarilla tras esa acción y causa baja en el partido de este miércoles en San Mamés ante un Athletic revitalizado tras remontar ante el Betis, hacer tres goles por primera vez esta temporada y deseoso de vengar la inmerecida y reciente derrota sufrida en el Santiago Bernabéu. Una dificultad para Ancelotti, poco dado a rotar en un centro del campo tipo que tampoco disfrutará de Luka Modric en La Catedral tras su positivo por covid.

Hazard pasó completamente desapercibido en el insulso primer tiempo ante los gaditanos, pero creció tras la reanudación y el técnico le premió sin ser sustituido, todo un triunfo ya para el atacante de La Louvìere. Es el primer partido completo del belga desde hace dos temporadas, en concreto desde la victoria de los blancos ante la Real Sociedad en noviembre de 2019.

«Hazard es un tipo de jugador que me gusta mucho. Tiene talento, personalidad, calidad y atrevimiento. Pidió siempre el balón y generó ocasiones», analizó en el postpartido ante el conjunto amarillo Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid y portavoz habitual. Ciertamente, Hazard tiró dos veces a puerta, provocó tres faltas y acertó 46 de los 55 pases que intentó. Rozó el tanto con un remate de cabeza en el segundo tiempo, y se internó en el área con peligro en varias ocasiones.

Estuvo por encima de Karim Benzema y Vinicius, los dos jugadores junto al portero Thibaut Courtois diferenciales este curso en el líder, con seis puntos de ventaja sobre el Sevilla pero con un partido más. A Hazard aún le faltan chispa, potencia, velocidad, confianza y pegada, pero ante el Cádiz nunca se escondió. Fue a la batalla contra los zagueros, intentó el uno contra uno y pisó la zona de riesgo. Sin duda, fue el atacante más incisivo de los blancos en un partido, tampoco hay que olvidar, sin ninguna exigencia defensiva para el belga.

Acusado en numerosas ocasiones de una falta de rebeldía impropia de una estrella que fichó en el verano de 2019 por 160 millones y, por culpa de sus constantes lesiones, ha desempeñado un papel residual. Comenzó siendo indiscutible para Zinedine Zidane, hasta que los problemas físicos le impidieron competir en dinámica del equipo. Con Ancelotti, menos protagonismo aún. De nuevo las lesiones y la explosión de Vinicius le llevaron directo al banquillo. Un gol en 439 minutos cierra con un muy deficiente su evaluación del curso hasta las notas de Navidad. Hasta el duelo ante el Cádiz, Hazard había participado en 12 encuentros, sin llegar a completar ninguno.

La enésima ocasión

Tras superar su última lesión, ni jugaba, ni apenas calentaba. Sin embargo, la plaga vírica que afecta al equipo le ha brindado la oportunidad ser titular de nuevo. Sin muchos más recursos para el ataque, Ancelotti apostó por él y no se equivocó, pese a no poder conseguir finalmente el triunfo frente a un rival en zona de descenso y el segundo más goleado del campeonato con 31 dianas recibidas, solo una menos que el colista Levante.

Hazard destacó, dejando muestras de su clase y completando una actuación esperanzadora escorado a la banda derecha. No es su mejor posición pero la izquierda tiene dueño, es intocable y se llama Vinicius. Ahí no hay debate para Ancelotti, pero Eden trata de readaptarse y subirse aún al carro del equipo para los meses cumbre.

Hazard cumplirá 31 años el próximo 7 de enero y aún tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2025. A día de hoy, su valor de mercado se ha reducido a solo 25 millones, ni la sexta parte de lo que costó. El club presidido por Florentino Pérez, con dinero ahorrado estos últimos años para intentar acometer el fichaje de Kylian Mbappé y flirtear también con el noruego Erling Haaland, precisa recuperar el valor accionarial del belga.

Más allá del aspecto económico, determinante siempre y más en tiempos de crisis, Carletto también necesita recuperar a uno de esos jugadores elegidos a marcar las diferencias. Hasta ahora, siempre dijo que el único problema de Hazard es que su entrenador no le ponía. No obstante, le animó a continuar trabajando en silencio y entrenar bien para reengancharse al ritmo del equipo. A diferencia de tipos como Isco y Marcelo, prescindibles y misiones imposibles para Carletto, Hazard y Bale aún no han dicho su última palabra.

Aprender de los errores

La temporada es larga, el desgaste es máximo, Ancelotti concede pocos descansos y ambos deben ser diferenciales. Son necesarios para descerrajar a rivales feos como el Cádiz, según reconoció su propio técnico, Álvaro Cervera. Antes, el Real Madrid ya se quedó sin marcar esta campaña en el Bernabéu ante Osasuna y Villarreal, aunque el Submarino sí quiso atacar. y se defendió siempre desde la posesión de balón.

Carletto quiere más soldados para evitar riesgos como el que derivó en su destitución en 2015 después de no conquistar ningún título grande en su segunda etapa. Tras una formidable primera vuelta, el equipo se desfondó en la segunda parte del campeonato. Fue campeón de invierno con una jornada de antelación y olvidó su mal inicio de temporada con una racha de doce victorias consecutivas, comandadas por un Cristiano insaciable y un grupo que aniquilaba a sus rivales tanto desde la posesión como al contraataque.

Al final de temporada, sin embargo, el Barça le arrebató la Liga. En la Champions, aquel Madrid completó una primera fase de ensueño, con pleno de triunfos ante Basilea, Liverpool y el Ludogorets búlgaro. Luego, superó al Schalke en octavos y al Atlético en cuartos, antes de caer frente a la Juventus en las semifinales de una edición conquistada por el Barcelona de Luis Enrique. Y en la Copa del Rey, también conquistada por el Barça tras superar en la final final al Athletic, el Real Madrid sufrió el célebre 'cornellazó' en dieciseisavos. «Aprendimos de esa experiencia para que no se repita», ha dicho por activa y por pasiva Ancelotti en las últimas semanas. Hazard, a su juicio, aún tiene mucho que decir.