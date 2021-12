Griezmann no volverá a jugar este año El francés sufrió una dura entrada de Carvajal en el derbi y se retiró al descanso en el Bernabéu por una lesión muscular

Más noticias para el Atlético tras la derrota en el derbi que le dejó a 13 puntos del Real Madrid con un partido menos, el que los colchoneros deben disputar ante el Granada en Los Cármenes el próximo miércoles. Antoine Griezmann, que se tuvo que retirar en el descanso del duelo en el Santiago Bernabéu, sufre una dolencia en el muslo derecho y no volverá a jugar en lo que resta de año.

No suelen estar las lesiones musculares relacionadas con los golpes, más bien con los estiramientos y movimientos explosivos, pero se da la circunstancia de que Griezmann sufrió en ese encuentro una dura entrada de Dani Carvajal a la altura del tobillo que generó cierta polémica en el postpartido. El francés se quejó un buen rato en el césped y aguantó hasta la primera mitad. La dolencia no es en la articulación golpeada sino a la altura del muslo.

El colegiado valenciano Mateu Lahoz señaló la falta, pero no consideró que la infracción mereciera la tarjeta amarilla, a pesar de que los colchoneros consideran que incluso pudo ser roja tras la revisión del VAR. También se quejan de que el propio Carvajal no viera tarjeta en otra falta sobre Joao Félix en el inicio de la segunda parte que cortó un contragolpe y de que Mendy no recibiera la segunda amonestación tras un pisotón a Lemar.

Casi 48 horas después del encuentro, Griezmann fue sometido a las pertinentes pruebas médicas en la Clínica de la Universidad de Navarra que determinaron la lesión. El futbolista comenzará a recibir sesiones de fisioterapia, entrenamiento de readaptación y queda pendiente de evolución para conocer la fecha de su regreso.

Griezmann no estuvo en la sesión de entrenamiento de este martes en el Metropolitano junto al resto de sus compañeros, que empezaron a preparar el duelo del sábado ante el Sevilla, un rival directo que le aventaja en cinco puntos en la tabla, en el Pizjuán. En el estadio sevillista no participará Griezmann, que tampoco podrá estar disponible para Simeone ante el Granada el próximo día 22 de diciembre.

Además de la ausencia de Griezmann, en la primera sesión de entrenamiento semanal no participaron Jan Oblak y Koke, ambos indispuestos y el portero con fiebre. El esloveno ya jugó con unas décimas ante el Real Madrid en el Bernabéu, donde encajó dos goles, obra de Karim Benzema y de Marco Asensio, y apenas tuvo que intervenir.

Por otro lado, el croata Sime Vrsaljko sigue recuperándose de la operación a la que fue sometido por una fractura en el pómulo y tanto los centrales Stephan Savic como Josema Giménez se ejercitan al margen para superar sus problemas musculares. A la espera de algún refuerzo en el mercado de invierno para la zaga, ya que el Atlético dispone de cuatro centrales en su plantilla y Simeone suele actuar con tres, el Cholo tendrá que improvisar de nuevo en el Sánchez Pizjuán.