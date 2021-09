Griezmann contra el Barça, reclamo para el primer lleno

Tras más un año y medio de penurias, el fútbol español celebra como una gran noticia la vuelta a la nueva normalidad en los estadios, si bien los aforos completos no se permitirán aún en comunidades como Cataluña y el País Vasco, donde por ahora seguirán con el 60% como máximo en recintos abiertos y el 40 en pabellones de cerrados.

El último partido liguero que se jugó sin restricciones fue el que enfrentó al Betis y al Real Madrid el 8 de marzo de 2020. Correspondía a la jornada 27ª de hace dos temporadas y se resolvió con un gol del verdiblanco Cristian Tello a ocho minutos del final (2-1) que desbancó al equipo de Zinedine Zidane del liderato, al que accedió el Barcelona justo antes del parón de tres meses por la pandemia. Esa campaña se reanudó sin público y coronó al Real Madrid y el ejercicio pasado se jugó hasta casi el final también con los estadios vacíos.

Ahora, se da la circunstancia de que el primer gran partido que puede albergar un lleno de los de antaño es el que enfrenta este sábado al Atlético de Madrid, vigente campeón, y al Barcelona en el estadio Wanda Metropolitano, a partir de las 21:00 horas, correspondiente a la octava jornada de Liga. Un duelo de máxima necesidad para ambos contendientes que trasladará la imagen del regreso de Antoine Griezmann contra el club en el que ha permanecido los dos últimos años antes de volver a su antigua casa como el hijo pródigo.

El francés no deja de ser noticia. El martes, comenzó como suplente el crucial duelo de Champions ante el Milan en San Siro, pero entró a media hora para el final en sustitución de Koke y por fin ejerció como revulsivo. Tras un inicio de curso horrible, en el que fue titular en tres partidos ligueros con el Barça y en cuatro con el Atlético pero sus actuaciones fueron totalmente intrascendentes, el Principito empieza a reivindicarse.

Hasta esta segunda jornada de Champions, no había ni siquiera tirado a puerta o asistido a algún compañero en jugadas de gol, pero contra el Milan apareció en el momento justo y selló, de certero remate con la izquierda, el tanto suponía el empate. Fue determinante para descerrajar a los lombardos, que actuaron en inferioridad durante más de una hora por la expulsión de Kessié. Griezmann abrió la remontada que abrochó Luis Suárez, de penalti, en el 90+7.

Acabado el choque, Griezmann habló por primera vez desde su polémica vuelta. Fue en Movistar y recurrió al manual de la humildad para intentar ganarse a la hinchada. «Hay parte de razón en las críticas. No estaba cómodo, no me encontraba y con trabajo y la ayuda de los compañeros y del míster, que me sigue pondiendo, solo puedo mejorar», dijo. ¿Por qué no se encontraba?: «Se hizo todo el último día (su fichaje), es otro equipo, otro vestuario, otra manera de jugar y cuesta. Son muchos cambios y tengo que acostumbrarme lo antes posible». ¿La afición?: «Quire verme así y es lo que yo quiero, que esté alegre».