El Barça busca cerrar la segunda plaza en Getafe

El Barça tiene en el Coliseum Alfonso Pérez la posibilidad de terminar de una vez por todas con el objetivo de la segunda plaza. El conjunto que dirige Xavi se mide al Getafe en el primero de los dos partidos que tiene en lo que queda de Liga y en los que le basta con conseguir un solo punto. Un empate o una victoria terminaría con la agonía culé esta temporada y daría el pistoletazo de salida a un verano frenético en el mercado de fichajes.

«Ellos necesitan un punto para salvar la categoría, así que será un partido complicado. Debemos tener mejores sensaciones que contra el Celta. Nos queda un punto para ser segundos, pero saldremos a ganar y a por los tres puntos», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Getafe. El técnico de Tarrasa es consciente de lo cerca que está el objetivo y no quiere ningún tipo de relajaciones en un duelo trampa contra un rival necesitado.

Para certificar la segunda plaza, Xavi tendrá que buscar soluciones ante la plaga de bajas que tienen los culés para esta jornada. Ronald Araujo, que ya entrenó con normalidad ayer, estará en una lista de convocados en la que serán ausencias por lesión Piqué, Sergiño Dest, Sergi Roberto, Nico y Pedri, mientras que lo serán por sanción Jordi Alba, Eric García y Frenkie de Jong. Con este escenario, Xavi apostará por un once plagado de novedades en el que Mingueza y Lenglet partirían de inicio y en el que la principal incógnita es si el técnico catalán repetirá el dibujo utilizado en la jornada intersemanal con Ferran Torres, Aubameyang, Memphis y Dembélé o si dará la oportunidad en la medular a Riqui Puig junto a Busquets y Gavi.

No será un partido sencillo para el Barcelona. El rival que tienen los culés enfrente es un equipo que se juega la vida en las dos jornadas que restan y que tiene en su mano no meterse en un lío. Los de Quique Sánchez Flores dependen de sí mismos, necesitan un punto para salvar la categoría, y saldrán con el cuchillo entre los dientes para no viajar al Martínez Valero en la última jornada con posibilidades de descender. Para ello, los azulones podrán contar con todos sus futbolistas a excepción del sancionado Stefan Mitrovic, el lesionado Jaime Mata y Erick Cabaco, apartado por motivos disciplinarios.