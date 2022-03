Bale atiza a la prensa y muestra su lado más humano

El espectacular doblete firmado por Gareth Bale ante Austria no ha hecho sino elevar las quejas de un amplio sector del madridismo, convencido de que el galés juega a la carta y utiliza incluso las excelentes instalaciones del club que le paga, nada menos que 15 millones netos al año, para preparar las ventanas internacionales. La popularidad del atacante atraviesa por su peor momento en el club que preside Florentino Pérez porque causó baja en el reciente clásico en el Bernabéu aduciendo problemas en la espalda y horas después se ejercitó sin problemas con su selección, dijo que se encontraba en un gran momento y lo refrendó con dos golazos ante los austriacos que meten a los dragones en la final de la repesca que les puede dar el billete para Catar 2022.

Mientras las acusaciones a Bale en el sentido de que no ha sido profesional en el Madrid crecen y en el club le dan por amortizado y solo esperan que termine su contrato y se marche el próximo 30 de junio, el delantero está crecido tras los dos zurdazos que cercenaron las esperanzas de los centroeuropeos en Cardiff. Acabado el partido ante Austria, ya respondió con rotundidad a las críticas: «No necesito mandar ningún un mensaje, sinceramente. No pierdo mi tiempo en eso. Es repugnante y deberían estar avergonzados de sí mismos», espetó. Este viernes fue mucho más explícito y arremetió en las redes sociales contra el periodismo en general y el diario 'Marca' en particular.

«En un momento en el que la gente se está quitando la vida por la insensibilidad y la implacabilidad de los medios de comunicación, quiero saber ¿quién hace responsables a estos periodistas y a los medios de comunicación que les permiten escribir artículos como este?», escribió Bale sobre un columna de opinión de este rotativo en la que le acusan de ser un «parásito». Asegura que durante su carrera ha conseguido pasar de largo de las críticas desarrollando «una piel gruesa», pero añade que «eso no significa que artículos como estos no causen daños y disgustos personales y profesionales a los que reciben estas historias maliciosas».

«Fomentar la ira»

«He sido testigo del daño que los medios de comunicación pueden causar a la salud mental y física de las personas. Los medios de comunicación esperan actuaciones sobrehumanas de los deportistas profesionales, y son los primeros en celebrar con ellos cuando lo consiguen, pero en lugar de compadecerse de ellos cuando muestran una pizca de error humano, los destrozan, fomentando la ira y la decepción de sus seguidores», añade el Bale más enfadado y a la vez humano. Insiste el galés en esa idea de que a los deportistas se les exige demasiado: «Las presiones diarias que sufren los deportistas son inmensas, y está más claro que el agua que la atención negativa de los medios de comunicación puede llevar al límite a un profesional ya estresado, o a cualquiera que esté en el ojo público. Espero que para cuando nuestros hijos tengan la edad de poder ingerir noticias, la ética y las normas del periodismo se hayan aplicado de forma más estricta», continúa Bale, más duro que nunca en su respuesta. «Así que quiero utilizar mi plataforma para fomentar el cambio en la forma en que hablamos públicamente y criticamos a la gente, simplemente por no cumplir con las expectativas a menudo irreales que se proyectan sobre ellos. «¡Todos sabemos quién es el verdadero parásito!», acaba su mensaje.

En este contexto, el agente Jonathan Barnett ha aprovechado un momento álgido de su representado para insinuar que el Real Madrid desaprovecha a Bale y dejar entrever que el futbolista medita incluso retirarse cuando venza su contrato y no se clasifica para el Mundial. «Si ellos (el Madrid) le tuviesen más integrado en el equipo, tendrían a un gran jugador, pero viviremos con ello y seguiremos adelante». ¿El futuro? «Gareth no sabe nada de lo que pasará en verano, todo depende de Gales. No hemos hablado con nadie aún, tomaremos la decisión en algún momento en junio. Es uno de los mejores jugadores británicos de siempre, y el mejor galés de la historia», subrayó. Desde hace tiempo se especula que si Gales no se mete en el Mundial, Bale podría retirarse al no tener ya un objetivo con su selección, que es lo que le viene motivando en los últimos años. Lo que es seguro es que nadie le pagará lo que cobra en el Madrid desde que renovó.