La frustración de Ansu Fati

La mejor versión de Ansu Fati tendrá que esperar. Esa es la principal conclusión que se extrae del primer tramo de temporada antes del parón de selecciones. La joven perla culé, de apenas 19 años, no ha conseguido hacerse con un sitio en el once en el nuevo proyecto de Xavi y su rol en el equipo azulgrana ha pasado a ser el de actor secundario. Ante el Elche, pese a ser un encuentro en el que hubo rotaciones, entró con el partido ya visto para sentencia y marró hasta tres ocasiones claras.

Paciencia, paciencia y más paciencia. Ese es el discurso que se ha convertido en una constante con Ansu Fati desde que reapareciera de la última lesión en la segunda mitad de la pasada temporada. El '10' culé optó por evitar el quirófano para volver cuanto antes a la élite, una decisión que traía consigo un regreso antes de acabar el curso y una puesta a punto que debía llevarle a que este fuera su año, el de la gran eclosión antes del Mundial de Catar. Ese objetivo a día de hoy no se está cumpliendo. Ansu solo ha sido titular en una ocasión y ha disputado apenas 225 minutos de los 720 que jugado su equipo entre la Liga y la Champions. Cifras propias de un jugador de segunda fila, muy lejos del papel protagónico que parecía que iba a tener en el nuevo proyecto.

La realidad de Ansu Fati en este momento es la que marca un Xavi que se ha empeñado en llevar con él un plan conservador con vistas puestas en el futuro. «Le veo bien. Hablé con él y le veo contento. Va a participar y va a entrar. Ha tenido un par de ocasiones. Tenemos un plan con él, va a ser importante para el equipo, no tengo dudas», aseguró el técnico de Tarrasa tras la victoria holgada de su equipo ante el Elche por 3-0. Minutos antes, Ansu había gozado de media hora frente a un rival roto, con un futbolista menos y en un escenario propicio para explotar todas sus cualidades. Pedri le puso dos balones de oro ante Édgar Badía y el '10' culé no definió con el acierto de antaño, para frustración de un Camp Nou que sigue esperando su mejor versión.

Esas ocasiones falladas ahondan aún más en la falta de confianza propia de un jugador que ha dejado atrás un calvario de lesiones. Ansu se ha perdido prácticamente dos años por problemas físicos y a su regreso se ha encontrado con un equipo que ha multiplicado de forma exponencial su armamento en ataque. Raphinha, Dembélé, Lewandowski, Ferran Torres y hasta Memphis Depay, que brilló ante el Elche, son una competencia brutal para un futbolista que sigue luchando por encontrar su mejor versión. En el Barça esperan a ese delantero desequilibrante que asombró a Europa y el propio jugador aún mantiene la esperanza de ganarse un sitio en un once en el que cada vez es más caro entrar.

El Mundial, a la vuelta de la esquina

La otra frustración que en este momento rodea a Ansu Fati es la lucha contra el reloj para estar en el Mundial de Catar. Luis Enrique dio esta semana una lista de convocados, la última antes de la cita, en la que una vez más el jugador no está, pese a que ya ha dejado atrás el calvario de lesiones. «Solo ha jugado un partido de titular en su club y esto a mí me dice algo. Ojalá volvamos a ver al mejor Ansu, pero a día de hoy no lo veo para la lista. Está en el proceso de coger confianza y de mejora después de estar mucho tiempo sin jugar», aseguró el seleccionador, sabedor de que todavía hay una distancia importante entre el Ansu de hoy y el que fue indiscutible para él hace no demasiado tiempo.