Mendy se pierde el clásico del domingo

Víctima de una lesión en el aductor de la pierna izquierda sufrida el lunes ante el Mallorca en Son Moix, Ferland Mendy se perderá el domingo el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona en el Bernabéu (21:00 h.). El lateral izquierdo titular del líder de la Liga deberá estar al menos diez días de baja, por lo que Carlo Ancelotti recurrirá a Nacho o Marcelo para ocupar esa banda frente al conjunto azulgrana.

Mendy no pudo jugar la vuelta de octavos de final de la Champions contra el PSG en el Parque de los Príncipes, donde la banda izquierda de la defensa la ocupó Nacho, aunque después recurrió a Alaba para ocupar esa demarcación. Otra opción sería alinear a Marcelo, aunque el brasileño solo ha sido titular esta temporada en tres partidos, todos ellos en la Liga, frente al Getafe, el Granada y el Villarreal, y en ninguno de ellos disputó los 90 minutos.

Quienes no están descartados para el clásico son Benzema y Rodrygo, después de tener que retirarse ambos el lunes en el estadio del Mallorca. El delantero francés sufre aún molestias en el gemelo, pero el viernes se someterá a más pruebas para determinar si está o no disponible contra el Barça. En el caso de Rodrygo, el brasileño tiene dolores como consecuencia de la contusión que le provocó un pisotón de Antonio Raillo, pero este miércoles entrenó con el grupo y seguramente no se perderá el clásico. También recuperará Ancelotti a Militao, que no pudo enfrentarse al Mallorca a causa de una gripe.