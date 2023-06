La Federación sale en defensa de Osasuna y dice que la UEFA actuó de oficio sin denuncia previa

Juanma Mallo Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La Federación Española de Fútbol se colocó este martes del lado de Osasuna en la situación que se ha generado tras la decisión de los inspectores de la UEFA el pasado viernes de decretar la «inelegilibilidad» de la escuadra navarra para disputar la próxima edición de la Conference League. El secretario general de entidad que rige este deporte a nivel nacional resultó contundente en su rueda de prensa y colocó encima de la mesa alguno de los argumentos trazados por los rectores rojillos: que fueron ellos mismos los que presentaron la denuncia por los amaños realizados por los anteriores directivos en la temporada 2013-14, que el Tribunal Supremo en su sentencia no declara culpable al club, sino a una serie de personas, también deslizó que fue la Liga la que se personó en esta causa mientras que la Federación no lo hizo... «Nuestra posición es la misma que la del club. Nuestra línea de actuación es la misma que ha reflejado el club y la que han reflejado sus dirigentes», proclamó Andreu Camps al inicio de su comparecencia. Más tarde, aseguró que en su escrito a los inspectores de la UEFA, «manifestamos que, desde nuestra visión, no tiene nada que ver con lo que sucedió entonces. Y ponemos enfásis en que fueron el club y los dirigentes los que denunciaron todo». De hecho, la FEF ha emitido la licencia para que el cuadro de Jagoba Arrasate pueda competir en Europa la próxima temporada.

En una comparecencia de algo más de treinta minutos, la Federación desveló también que no había ninguna denuncia de ningún club, ni ninguna entidad, ni nadie externo a la UEFA. Indicó que se había cuestionado al organismo de Ceferin por este extremo y que contestó que la investigación nace «de oficio» por todas las informaciones surgidas en la prensa española sobre el 'caso Osasuna'. Cinco días después de que se conociera el informe de la inspectores de la UEFA que recomendaban la exclusión de los navarros de la Conference League -una situación que daría al Athletic su puesto en caso de que la resolución defitiva se produzca antes del 7 de agosto, fecha del sorteo del play-off- y de que se produjera un cruce de comunicados entre Osasuna y la Federación, esta salió a dar una serie de explicaciones. Y lo primero fue ponerse del lado de los rojillos. Eso sí, a renglón seguido, se mostró muy crítico el secretario general de la Federación con el contenido de los escritos de la entidad navarra y los ataques contra Luis Rubiales, presidente de la Federación. «Esos comunicados nos sorprendieron y nos entristecieron. Entendemos que algunas personas vinculadas con el club, que no el club -dejó claro-, por las razones que sean, ponen en la Federación y en su presidente Rubiales, desviando de manera intencionada el foco real de lo que estaba sucediendo y creando una cortina de humo». A continuación realizó «un relato de los hechos». Y contó Camps que la Liga encargó una auditoria, en 2015, al CSD sobre Osasuna. A partir de ahí se desató la denuncia de los nuevos dirigentes y también que el juez decidió «no imputar a Osasuna por corrupción deportiva, porque entiende que no hay ninguna responsabilidad penal por su parte». A continuación, afirmó que la patronal de clubes recurrió ese auto al entender que el «club sí es responsable». No obstante, después de todo el periplo judicial, el Supremo en enero corroboró que los únicos culpables eran los antiguos directivos. Asímismo, desveló que la Federación no se personó en este caso, e informó de que la Liga envió los escritos tanto la FIFA como a la UEFA para denunciar estos hechos en marzo de 2015. «Y en ese escrito lo que decía la Liga es que era deplorable que la Federación no hubiera denunciado al club ni a los directivos», contó. Ahora mismo, Osasuna trabaja para presentar una serie de alegaciones ante el Comité de Apelación de la UEFA con el objetivo de que le permita jugar en Europa la próxima temporada. Tiene de plazo para enviar la documentación hasta el 30 de junio, este viernes, y todo apunta a que apurará hasta el último momento. A partir de ahí, se abre un tiempo a la espera de conocer la decisión de este organismo. En caso de que no dé la razón a los navarros, estos recurrirán al TAS, que debería resolver la situación antes del 7 de agosto, fecha prevista del sorteo del play-off. Si lo hace antes y decide expulsar a los navarros, el Athletic cogería su plaza. Si la resolución llega más tarde, ese puesto sería para el rival con el que quedara emparejado el cuadro de Arrasate.