El derbi de los líos

El Espanyol-Barça del domingo fue, una vez más, un derbi plagado de polémica. El partido disputado en el RCDE Stadium contaba con todos los ingredientes para ser un duelo de alta tensión y no defraudó. Ronald Araujo mandó «a Segunda» al equipo perico, Gerard Piqué recibió cánticos desagradables y él mismo fue protagonista al ser expulsado después de enzarzarse en una disputa con Nico Melamed. No hay encuentros tranquilos entre los dos equipos de la Ciudad Condal y este no iba a ser menos.

Polémica, polémica y más polémica. Así fue el derbi entre Espanyol y Barcelona. El duelo, declarado de alto riesgo, enfrentaba a dos equipos con más urgencias que en otras ocasiones y eso se hizo notar desde el minuto 1. La tensión poco a poco fue en aumento hasta desembocar en una segunda mitad convertida en una batalla por herir al rival. Parte de la afición local se acordó de Gerard Piqué y de su pareja, Shakira, algo que fue reprobado de inmediato por otro sector de la grada del Espanyol, cansada de unas rimas que siempre acaban hiriendo a la par a los aficionados del club que las implora.

Esos cánticos, no por recurrentes menos reprobables, fueron la chispa definitiva para que el duelo saltara por los aires sobre el césped. Con 2-1 en el marcador y ya en la recta final se enfrentaron un futbolista muy del Barça y otro muy del Espanyol. Gerard Piqué y Nico Melamed, canteranos de ambos clubes, se enzarzaron en una disputa de balón. El central azulgrana acabó en el suelo después de que el perico le agarrara, una jugada que derivó en una tangana interminable y en una expulsión por doble amarilla para los dos jugadores.

El duelo entre Piqué y Melamed tuvo como actor secundario a Ronald Araujo, que llevaba toda la segunda mitad en el banquillo por lesión pero que todavía tenía la sangre caliente. El uruguayo aprovechó para mandar «a Segunda» al canterano perico e incendiar aún más un RCDE Stadium, que se había convertido en una caldera. Las palabras del charrúa llegaron al corazón perico y tuvieron respuesta tras el choque a través de pesos pesados. «¿Araujo? Hace uno o dos años estaba jugando en Segunda B», dijo Sergi Darder, mientras que Vicente Moreno afirmó: «No es que me resbale el jugador, es que me preocupa lo mío».

A la conclusión del partido, el Barcelona trató de rebajar la tensión. Xavi salió a rueda de prensa y fue contundente con las palabras del central uruguayo. «Tenemos que respetar al contrario, al árbitro y a la afición rival. Hay que ser respetuosos siempre. La tensión te puede a veces, pero pido perdón. Si ha pasado eso, no puede pasar», afirmó el técnico de Tarrasa en una disculpa que precedió a la del central uruguayo en redes sociales. «Quiero pedir disculpas a toda la gente del Espanyol por el gesto desafortunado que tuve esta noche. No me siento orgulloso de lo ocurrido», concluyó Araujo.

Polémica arbitral

Tardó en aparecer, pero al final lo hizo en todo su esplendor, la polémica arbitral. Corría el minuto 90 cuando apareció el cartelón con seis minutos de añadido, una barbaridad para el criterio de la grada del RCDE Stadium, una prolongación que a la postre iba a ser determinante después de que Luuk de Jong cabeceara a las mallas el empate final en el 96'. «En este campo dan 100 minutos cada día», afirmó Sergi Darder a la conclusión del choque. Sus palabras coinciden con las de una afición, la perica, que se quejó en la ida tras un dudoso penalti sobre Memphis Depay y que se indignó en esta ocasión con un tiempo de alargue que consideraron excesivo.