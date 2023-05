El Espanyol acudirá a la justicia ordinaria para denunciar el descenso

El Espanyol considera vulnerados sus derechos y se siente perjudicado de forma grave. El club perico acudirá a los tribunales para denunciar el descenso, según publica RAC1, y presentará presumiblemente durante la próxima semana una denuncia ante la justicia ordinaria. Para ello el club perico, que ya impugnó su partido el Atlético de Madrid por un gol fantasma, está recopilando información sobre los errores arbitrales que ha sufrido durante la temporada y que han acabado por desencadenar, junto a multitud de factores propios, su descenso a Segunda División.

Según la cadena de radio catalana, la reclamación no se basa solo en lo ocurrido ante los hombres de Diego Simeone, con quienes los blanquiazules empataron a tres después de ir 0-3 en el marcador, o frente al Valencia en la última jornada y en la que consumaron su descenso. El club en su querella presentará diferentes situaciones del VAR, tecnología o arbitrajes en las que se ha sentido perjudicado y por las que se ha visto afectado su patrimonio. «El Espanyol no ha descendido por decisiones arbitrales, pero no nos podemos callar ni esconder», expuso Luis García, técnico del equipo perico, tras consumar el descenso en Mestalla.

El entrenador asturiano quiso dejar claro que el cuadro catalán debe hacer autocrítica, aunque también fue crítico con la mala utilización del VAR y con decisiones que no fueron «equitativas».

Cabe recordar que además de la acción controvertida ante el Atlético, en la que Griezmann anota el 0-2 y que los catalanes alegan que la imágenes del VAR no aclaran si el balón traspasa por completo la línea de gol, o el tanto anulado a César Montes por falta al portero en Valencia el pasado domingo, el club también pidió la impugnación del encuentro ante el Barça por alineación indebida ante la presencia de Lewandowski, que recibió la cautelar un día antes del derbi.

⚠️ Frame utilizado por el VAR para dar por válido el gol de Griezmann.



▪️ El VAR muestra una imagen sin tener en cuenta si el balón está en el aire o a ras de suelo.



El VAR solo puede cambiar una decisión de campo cuando tiene pruebas fehacientes del error. No es el caso. ❌ pic.twitter.com/xD6t3Dn92O — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 24, 2023

La noticia salta después de conocerse que el Comité de Competición, dependiente de la Federación Española, se inhibe de la denuncia presentada tras finalizar su encuentro de la jornada 36 ante los colchoneros. ¿La razón? La misma que le dieronal Cádiz en su día en su queja por un gol no anulado frente al Elche: «Examinado el escrito presentado y los motivos en el mismo expresados, este Comité de Competición carece de competencia para pronunciarse ya que el caso expuesto por el Espanyol no obedece a ninguna infracción de las reglas del juego recogidas en el Código Disciplinario, ni otro tipo de reglas deportivas».