Escribá, destituido como técnico del Elche

Fran Escribá ya no es entrenador del Elche. El propio técnico valenciano fue quien comunicó que había sido destituido por Christian Bragarnik, dueño del club, tras la severa derrota (0-3) sufrida por el equipo ilicitano ante el Betis, este domingo, en el Martínez Valero. Un resultado muy duro que deja a los franjiverdes en zona de descenso, con 11 puntos tras 14 jornadas saldadas con dos victorias, cinco empates y siete derrotas.

La imagen del equipo, sin capacidad de reacción y claramente de más a menos en lo que se lleva de campeonato, ya que solo suma dos de los últimos 18 puntos en disputa, ha provocado el adiós prematuro del entrenador que el curso pasado aceptó el reto de coger las riendas del Elche en un momento crítico y lo salvó 'in extremis' del descenso.

«Bragarnik me ha comunicado mi destitución. El año pasado conseguimos algo bonito y eso no me lo quita nadie. Uno puede comprar un club, pero no el cariño de la gente. La gente eliminará estos malos momentos y se quedará con las cinco temporadas tan bonitas que pasamos juntos. Seré un socio del Elche y siempre le desearé lo mejor», ha afirmado Escribá tras acabar mal su segunda etapa en este club.

En la hora de la despedida, el entrenador aseguró se veía con posibilidades de revertir la situación del equipo, pero no tendrá esa oportunidad. Bragarnik ya busca recambio para que el nuevo técnico se siente en el banquillo el próximo lunes ante Osasuna. Recientemente, Escribá se había convertido en el entrenador que más partidos ha dirigido al Elche en Primera.