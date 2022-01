Dembélé acusa al Barça de chantaje

Salvo giro brusco de los acontecimientos, lo que en este Barça nunca es descartable, Ousmane Dembélé no volverá a jugar con el club azulgrana. La amenaza del técnico Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido de Copa contra el Athletic se ha transformado en hecho cuando el club catalán anunció este jueves la convocatoria de los jugadores que viajaron a Bilbao. En la lista de 22 convocados no figuró el '7 del jugador francés, una polémica que tiene lugar justo cuando el mercado invernal encara su recta final y el extremo galo, que termina contrato en junio próximo, no acepta firmar una renovación a la baja. Si no lo hace, tanto el técnico catalán como el director de fútbol, Mateu Alemany, le instan a buscarse otro equipo en este mercado invernal.

«Llevamos desde junio en conversaciones con sus agentes. Hemos dialogado y les hemos hecho llegar varias ofertas para que el jugador siguiera con nosotros que han sido rechazadas sistemáticamente», explicó, muy molesto, el ejecutivo azulgrana en los medios oficiales del club. «Parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y que, por tanto, no está comprometido con nuestro proyecto de futuro. Ante este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata. Esperamos un traspaso antes del 31 de enero», prosiguió Alemany antes de reconocer que este decisión «comporta consecuencias deportivas que debe determinar el entrenador».

El Barça se siente engañado por el jugador, todavía de 24 años y uno de los más desequilibrantes de su actual plantilla cuando está sano y mentalmente centrado. No comprenden que mientras en los entrenamientos le decía a Xavi que su intención era seguir vistiendo de blaugrana, en los despachos sus representantes se cerraban en banda y exigían un aumento de ficha considerable en plena crisis de la entidad y después de que Dembélé no haya sido tan determinante como se esperaba cuando el Barça pagó por él 105 millones más variables al Borussia Dortmund en 2017. Aterrizó para ocupar la plaza de Neymar, traspasado al PSG, y en estos cuatro años y medio el francés ha dejado muchas lesiones, destellos fantásticos y unos números muy discretos: 31 goles en 129 partidos.

Llegados a este punto, Dembélé no ha permanecido callado y ha decidido responder con toda crudeza al Barça, al que acusa de chantaje. «A partir de hoy voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje. Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto. Estoy plenamente implicado y a disposición de mi club y de mi entrenador… Seguramente el amor sea una variante del chantaje», espetó.

Situación límite

La situación límite entre Dembélé y el Barcelona ha llegado incluso hasta la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), sindicato que ha advertido al club catalán del riesgo que supone tomar represalias con el jugador por no renovar. «Es cierto que un futbolista profesional no tiene el derecho a ser alineado, ni siquiera convocado en todos los partidos, pero si esta circunstancia se pudiera entender como una presión para doblegar su voluntad, y además se producen declaraciones públicas reconociendo este tipo de presiones, estaríamos ante una actuación ilegal por parte de la empresa», advierte el organismo presidido por David Aganzo.

En un extenso comunicado, la AFE apunta las obligaciones contractuales que tiene el Barcelona con su jugador y le recuerda que «la renovación de un contrato requiere del acuerdo de voluntades de las dos partes, sin que existan condicionantes externos que limiten o coarten la libertad de contratación del futbolista». «La no alineación de un futbolista durante un periodo de tiempo sin que exista lesión, enfermedad o impedimento físico alguno, supone una devaluación de su imagen y de su caché deportivo que incidirá negativamente en sus contrataciones futuras», añaden en el texto, donde el sindicato «a disposición de cualquier jugador que pueda ver vulnerados sus derechos laborales como trabajador que es».