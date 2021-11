Dani Alves: «Estoy en shock, me siento como un superhéroe» «He estado mucho tiempo intentando volver. Es un privilegio regresar, intentaremos rescatar el Barça que todos conocemos», señaló el brasileño tras pasar reconocimiento médico, entusiasmado con su segunda oportunidad como azulgrana

Dani Alves ya ejerce de azulgrana. Después del anuncio de su sorprendente fichaje por el Barça el pasado viernes, el lateral derecho brasileño ha pasado el reconocimiento médico este lunes y se mostró entusiasmado por una segunda oportunidad en el club cuando nadie la esperaba.

«Aún estoy en shock. He estado mucho tiempo intentando volver. Es un privilegio regresar, intentaremos rescatar el Barça que todos conocemos. Estamos en un proceso, pero hay que acelerarlo porque somos el Barça y no hay margen para equivocarse ni cometer errores», señaló el jugador en una entrevista a Barça TV en las instalaciones del club.

«Estoy ante un reto increíble, de los que más me fascinan. Reconstruir, luchar, sudar... defender la camiseta. Hay dos camisetas que cuando me las pongo me siento como un superhéroe: la de Brasil y la del Barça. Espero contagiar a mis compañeros de todo es», añadió el brasileño, la sorprendente primera apuesta de Xavi como técnico del Barça.