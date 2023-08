El Barça reina en un partido de locos

El Barça reinó en la locura de La Cerámica. Los de Xavi se impusieron por 3-4 al Villarreal en un partido que tuvo de todo. Se adelantaron los culés con goles de Gavi y De Jong, respondieron los de Setién con tres tantos y en la recta final Ferran Torres y Lewandowski cerraron la cuenta para que los visitantes se salieran con la suya en un choque de infarto y puedan situarse en la zona alta de la clasificación.

Un vendaval. Eso es lo que se encontró el Barcelona nada más saltar a La Cerámica. Xavi improvisó ante las ausencias de Pedri, Araujo y Raphinha, y dispuso un once en el que dio entrada a Marcos Alonso y Sergi Roberto como novedades en los costados y a Lamine Yamal, por segundo partido consecutivo, como acompañante de Lewandowski. La apuesta no le salió bien de inicio y su equipo, demasiado tibio, vio cómo el Villarreal se le subía a las barbas en los primeros minutos. Baena pudo marcar con un disparo que se fue desviado por centímetros, Sorloth vio portería pero su tanto fue anulado por fuera de juego y el noruego tuvo otra más que desbarató Ter Stegen.

Xavi se desgañitaba en la grada ante el aluvión de los locales. Los culés no eran capaces de saltar la presión en campo contrario ideada por Setién y cuando lo lograban no encontraban fluidez en el centro del campo formado por Oriol Romeu, Frenkie de Jong, Gündogan y Gavi. No parecía el mejor escenario, pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Se iba a desatar una tormenta. Lamine Yamal puso un centro medido al área y emergió desde la segunda línea Gavi para conectar un cabezazo inapelable y modificar el guion del choque.

Villarreal Jorgensen, Foyth, Gabbia, Cuenca, Pedraza, Parejo (Brereton Díaz, min. 86), Terrats (Comesaña, min. 70), Capoue (Denis Suárez, min. 70), Baena (Morales, min. 77), Gerard Moreno (Akhomach, min. 70) y Sorloth. 3 - 4 Barcelona Ter Stegen. Sergi Roberto, Koundé, Christensen (Eric García, min. 46), Marcos Alonso, Oriol Romeu (Ferran Torres, min. 63), Gündogan, De Jong, Gavi, Lamine Yamal (Ansu Fati, min. 76) y Lewandowski. Goles: 0-1: min. 12, Gavi. 0-2: min. 15, De Jong. 1-2: min. 26, Foyth. 2-2: min. 40, Sorloth. 3-2: min. 50, Baena. 3-3: min. 68, Ferran Torres. 3-4: min. 71, Lewandowski.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Lamine Yamal, Lewandowski, Foyth, Terrats, Gabbia y Eric García.

Incidencias: Partido correspondiente a la 3ª jornada de Liga, disputado en el Estadio de La Cerámica ante 21.679 espectadores.

Y es que ese tanto fue aire para los de Xavi y agua fría para los de Setién. El Villarreal acusó el golpe y acto seguido De Jong aprovechó un error de la defensa para plantarse solo ante Jorgensen y hacer el segundo tanto. En apenas cuatro minutos el Barça había pasado de sufrir de lo lindo a ir dos goles por delante. Los culés habían sacado petróleo en dos acercamientos, pero no era la realidad de un choque que se jugaba cuesta abajo hacía la portería azulgrana. Ter Stegen volvió a aparecer ante Pedraza, pero poco pudo hacer tras un cabezazo de Foyth ajustado que recortó distancias y después de una jugada de tiralíneas que, esta vez sí, culminó Sorloth para dejar en tablas el duelo antes del descanso.

Correcalles

Tras la reanudación la locura continuó. El partido era un correcalles, La Cerámica apretaba los dientes como en la montaña rusa y Pedraza tenía gasolina para incendiar el duelo. El lateral tiró de combustible, sorteó filas azulgranas y, en el momento exacto, asistió a Baena para que con una rosca soberbia firmara el tercero e hiciera saltar todas las alarmas para los culés, incapaces de contener el empuje local. El Barça hacía aguas, necesitaba reaccionar y lo sabía Xavi. El de Tarrasa, de nuevo en la grada por sanción, introdujo a Ferran Torres y este decidió sumarse a la fiesta. Lamine Yamal, muy activo, encontró la vía por el costado diestro y avisó con un disparo a la madera antes de que Ferran Torres apareciera por sorpresa e hiciera lo que lleva haciendo desde que empezó la pretemporada. Entró, se mostró y cazó un balón en el área para devolver el empate al marcador.

Fue ahí cuando se cumplió aquello de que el fútbol es un estado de ánimo. El Villarreal había replegado filas y el Barça tenía ya el toque de corneta en mente en busca del cuarto gol. Los culés tenían cada vez más efectivos en ataque y Lamine Yamal era un tormento para Pedraza. El extremo, de apenas 16 años, encaró una y otra vez hasta que un nuevo zurdazo suyo se estrelló en la madera y lo aprovechó Lewandowski para hacer el definitivo 3-4 y que los de Xavi reinaran en mitad de la locura.