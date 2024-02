Joselu asume el testigo y pone al Madrid líder

La Liga, el campeonato de la regularidad, es una carrera de fondo que premia la amplitud de plantilla. En ese aspecto el Real Madrid le saca varios cuerpos a cualquier rival y un nuevo triunfo, el sexto liguero consecutivo, lo atestiguó. En Getafe resolvió Joselu, un jugador que desde una posición alejada de los focos le esta dando mucho al conjunto blanco esta temporada. No brillaron Vinicius, fallón, ni Bellingham, terrenal, pero el doblete del gallego decidió la disputa en el Coliseum, donde los hombres de Ancelotti anularon a su rival con una clase táctica de una hora que dio paso al ida y vuelta en el tramo final.

El 4-4-2 de Carletto mutó esta vez en un 4-3-3 con Valverde muy arriba, pegado al costado derecho. El uruguayo inclinó el ataque madridista hacia el perfil diestro y desde allí comenzó a asistir a Joselu, cuya condición de '9' clásico se convirtió en la principal amenaza para el conjunto azulón. El punta gallego inquietó con sendos remates de zurda, el primero desviado y el segundo al larguero, aunque desde una posición de fuera de juego previa. Fue un acierto de Ancelotti apostar por el ariete y lo refrendó de cabeza, con su mejor virtud, tras un buen centro de Lucas Vázquez. Tiene mérito ganar la partida en el juego aéreo a Alderete y Duarte, dos centrales que destacan en las alturas.

Ya con una valiosa ventaja ante un equipo que se blinda con mucho acierto pero maneja peor los partidos desde la necesidad de atacar, el Madrid gestionó a la perfección el partido. No concedió ni las migajas en el primer tiempo, conteniendo con solvencia las dos principales amenazas ofensivas del Getafe, Morata y el talentoso Greenwood. Tampoco fue ni mucho menos un festival ofensivo merengue, pero suficiente para dominar con comodidad la situación en un estadio inexpugnable hasta la fecha en esta Liga.

Getafe Soria, Damián, Alderete, Duarte (Latasa, min. 46), Gastón, Carmona (Jordi Martín, min. 46), Djené (Rico, min. 46), Milla, Maksimovic (Yellu, min. 88), Greenwood y Mayoral (Mata, min. 88). 0 - 2 Real Madrid Lunin, Lucas Vázquez, Rüdiger (Camavinga, min. 46), Nacho, Mendy, Modric, Tchouaméni, Bellingham (Carvajal, min. 88), Valverde, Joselu (Brahim, min. 88) y Vinicius (Rodrygo, min. 76). Goles: 0-1: min. 14, Joselu. 0-2: min. 56, Joselu.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Djené, Mendy, Tchouaméni y Ancelotti.

Incidencias: Partido aplazado de la jornada 20 de Liga disputado en el Coliseum ante 15.264 espectadores.



Lo más inquietante para el Madrid antes del descanso fueron los problemas físicos de Rüdiger tras una acción de máxima intensidad, sello de la casa, para tratar de cortar una arrancada de Greenwood. El alemán aguantó finalmente hasta la pausa pero obligó a Ancelotti a recurrir a Camavinga y retrasar a Tchouaméni al eje de la defensa en la reanudación, agravando la escasez en la zaga madridista.

Bordalás, que de partida adelantó a Djené a la zona de pivote con el cometido de anular a Bellingham, se vio ahora obligado a dar un paso al frente, con un triple cambio ofensivo en pos de las ocasiones de las que su equipo había carecido hasta ese momento. La primera llegó de la mano de Greenwood, el jugador diferencial en el Getafe, que se fue al perfil derecho para buscar las cosquillas a Mendy y lo consiguió en una internada culminada con un disparo seco al poste.

Cabreo de Ancelotti

Estaba crecido el Getafe cuando Joselu descargó un jarro de agua fría sobre la parroquia azulona. El gallego recibió en carrera un buen pase de Vinicius, se acomodó el balón para la pierna zurda y con ella lo colocó muy lejos del alcance de David Soria. Con la doble ventaja del Madrid el partido derivó en un correcalles inesperado. Se encadenaron dos clarísimas ocasiones de Vinicius, en las que al brasileño le faltó puntería en el mano a mano frente a Soria. Por su parte, el Getafe se pudo meter en el partido con un remate de Mayoral a bocajarro, que Lunin desvió al poste en una gran parada, con la que apuntaló su ventaja respecto a Kepa.

Después de una hora en la que el Madrid no dio opción alguna al Getafe, el comportamiento táctico merengue bajó enteros en el tramo final. No debió gustar esa relajación a Ancelotti, que acabó cabreado con De Burgos Bengoetxea por un posible penalti a Brahim no pitado y la amarilla a Tchouaméni que deja al francés sin derbi.