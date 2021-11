Xavi: «Hay que poner orden, sin normas nos ha ido mal»

Primera día de la nueva era de Xavi Hernández en el Barcelona, cuya llegada para el banquillo se celebró casi como un título. Destituido Ronald Koeman y cerrada la interinidad de Sergi Barjuan con un empate (3-3) inaudito en Balaídos, donde los azulgranas dejaron escapar una renta de tres goles en la segunda parte, por fin llegó la hora del entrenador de Tarrasa con el que los culés soñaban para salir del agujero negro.

El acto de su presentación comenzó a las 12.30 horas con la firma de su nuevo contrato en el Palco Josep Suñol del Camp Nou. Posteriormente, saltó al césped del Camp Nou para ofrecer su primera rueda de prensa como técnico blaugrana. El 'Mesías' del Barça contó con el apoyo de miles de seguidores que acudieron al Camp Nou de forma gratuita en un lunes laborable. Traslada optimismo con su verbo fácil y ganador. Una imagen revitalizante para un club hundido en todos los aspectos.

«Muchas gracias. Estoy muy ilusionado. Quiero dar las gracias al club, a la afición... Tengo la piel de gallina. Somos el mejor club del mundo. Vamos a trabajar con mucha exigencia para conseguir éxitos. El Barça no se puede permitir empatar o perder, hay que ganar cada partido. Me habéis emocionado. Muchas gracias de corazón. ¡Visca el Barça y visca Catalunya», expuso Xavi, visiblemente emocionado, en su discurso.

«Es un sueño hecho realidad. En 2015 mi ilusión era regresar y estoy muy feliz de volver. Necesitamos trabajar al máximo. Tengo ganas de empezar. Siento que el Barça es mi casa, pero sé que tengo una responsabilidad muy grande. Sé que llego en un momento complicado para el club, pero me siento listo», afirmó durante su puesta en escena.

«Tengo muchas ganas de hablar con los jugadores. Quiero explicarles la idea, la normativa de convivencia... Es un tema de poner orden. De exigencia. Cuando no hemos tenido normas, nos ha ido mal. Que se sientan todos bien y den rendimiento en el campo. Ya tengo entradas, pero el desgaste será tremendo. Me encantan los retos. Soy muy competitivo y quiero transmitir esta ambición a los jugadores. El cambio físico será muy importante, pero estoy preparado. El objetivo es reflotar el barcelonismo. Ese es el mensaje«, remarcó.

E insistió en su filosofía del fútbol, idéntica a la que de su etapa como futbolista: «Mi ADN no ha cambiado. La idea de ser protagonista, tener la pelota, crear ocasiones, un Barça intenso. Hemos de recuperar muchas cosas. Pasárnoslo bien es un objetivo», prosiguió el preparador egarense, con poca experiencia en los banquillos más allá de la aventura catarí en el Al-Sadd.

Se atrevió incluso a menterse más presión a la hora de hablar de títulos: «Conocer el club y el entorno entorno es una ventaja. Habrá momentos intensos, pero tenemos que estar unidos y remar todos en la misma dirección. Hemos de estar todos a una para que el Barça vuelva a aspirar a ganar títulos», remarcó Xavi.

El técnico catalán tiene mucho trabajo por delante porque este equipo culé esté deshecho, a diez puntos del Real Madrid, fuera de la zona Champions, con media plantilla lesionada y la moral de su ejército por los suelos, como se pudo observar nada más acabar el sorprendente partido liguero de Balaídos.

El primer reto de Xavi es que la plantilla recupere sensaciones y eleve su autoestima. «Son situaciones psicológicamente muy difíciles de llevar. Se que habrá exigencias y críticas. El mensaje es abandonar los ismos. Hay que remar en la misma dirección. Las circunstancias son difíciles. Hay que hacer que el Barça mejore», adujo.

Se reecontrará con antiguos compañeros, a los que ahora tendrá que dirigir desde el banquillo. «El mensaje es que estoy para ayudarles. Seguro que lo conseguiremos. Busquets, Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto... Sé como son, se como entrenan. Quiero que nos sintamos una familia y que vayamos todos a una».

Sorprendió al ser preguntado por Osumane Dembélé, de nuevo lesionado justo cuando estaba negociando su renovación. Xavi le considera clave en su proyecto, tanto que, a su juicio, prolongarle el contrato es algo «prioritario». «Bien entrenado, puede ser el mejor del mundo en su puesto», dijo el técnico culé, quien confesó haber recibido una oferta para dirigir a Brasil y reconoció que le hubiera gustado poder entrenar a Messi.

La vuelta de Ricard Pruna

El nuevo técnico del Barcelona va a recuperar a Ricard Pruna al frente de los servicios médicos. El que fuera doctor del club blaugrana en el pasado está a punto de regresar. Ha rescindido su contrato en Dubái, donde trabajaba desde que abandonó el Barça en 2020. Al parecer, el facultativo no rescindido aún su compromiso con el Sharjah. Tiene contrato vigente hasta el 30 de junio y su marcha no será sencilla. Pero ya sea ahora o dentro de unos meses, es una de las prioridades del nuevo técnico del Barcelona.

«Muchas gracias Ricard por todo lo que has hecho por el Barça estos años y en especial infinitas gracias por todo lo que me has ayudado en mi carrera. Has sido como un ángel de la guarda para mí y para muchos. Eres una persona con un corazón inmenso. Un fuerte abrazo, amigo», fueron las palabras del exjugador del Barcelona cuando abandonó el club. Ahora, bajo su tutela, volverá a trabajar para la entidad culé.