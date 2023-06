Los cedidos, un problema para el Barça

El Barcelona tiene un año más un problema con la operación salida. El club culé necesita imperiosamente vender a futbolistas para poder hacer nuevas incorporaciones y el trabajo empieza por encontrar destino a todos los jugadores cedidos que este verano regresan al Camp Nou. Abde, Nico, Umtiti, Lenglet, Sergiño Dest y Collado vuelven a casa y tan solo Trincao es el único que no hará escala en la Ciudad Condal al haber alcanzado el club culé un acuerdo para su traspaso al Sporting de Portugal.

Y es que como dijo Mateu Alemany la pasada semana tras regresar de Alemania procedente de la cumbre con Gündogan, «esto acaba de empezar». Lo saben en Barcelona, donde se preparan para un nuevo mercado frenético en el que el punto de partida pasa una vez más por encontrar destino a aquellos excedentes con los que Xavi no cuenta, empezando en primer lugar por los cedidos. Francisco Trincao ha sido el primero en deshacer las maletas y permanecerá en el Sporting de Portugal tras haber aceptado el Barça una oferta cercana a los siete millones de euros en un acuerdo en el que los culés se reservan un cincuenta por ciento de una futura venta así como una opción de recompra progresiva que oscila entre los 20 y los 25 millones de euros.

Es el primer movimiento del Barça en este sentido, pero no el último. El próximo en caer podría ser Clement Lenglet. En el Tottenham están satisfechos con su rendimiento y están dispuestos a apostar por su continuidad, pero no a cualquier precio. Los ingleses buscan una nueva cesión o abaratar al máximo el coste de un jugador por el que los culés pretenden conseguir al menos 10 millones de euros, una cifra considerable por un futbolista que en este momento cuenta en la plantilla demasiada competencia entre Araujo, Koundé, Christensen y Eric García.

Otros casos de, a priori, fácil solución deberían ser los Nico y Abde. El centrocampista que militó la pasada campaña en el Valencia tiene propuestas atractivas del propio conjunto ché y del Real Betis pero la decisión final estará en manos de Xavi y de la secretaría técnica del club culé. Si el Barça logra fichar a un pivote de garantías para reemplazar a Busquets, buscaría una salida para el canterano, mientras que si no lo logra las puertas del Camp Nou se le podrían reabrir de par en par. En el caso del extremo marroquí existen posturas encontradas entre el club y la decisión del jugador. Abde quiere buscar un club donde tenga minutos ante la competencia que tiene en el Barça con Raphinha, Dembélé, Ansu Fati y Ferran Torres, pero Xavi considera que es un futbolista que puede aportar mucho el próximo curso y quiere que esté en la pretemporada del equipo para tratar de convencerlo. Es una decisión complicada para la entidad de Joan Laporta, ya que actualmente es el cedido que cuenta con un mejor cartel en el mercado.

Casos de difícil solución

El Barça tiene que encontrar salida además a dos futbolistas que no han conseguido aprovechar la cesión para tener minutos y aumentar su valor de mercado. Sergiño Dest no ha logrado asentarse en el Milan y el club italiano no está dispuesto a desembolsar la cifra de 20 millones de euros que los culés esperaban percibir por el norteamericano. Dest no cuenta en este momento con ofertas pese a que su representante deslizó hace un mes que «había tres clubes de la Premier League que habían mostrado mucho interés». Otro caso que se le puede atascar al Barça en este mercado es la venta de Álex Collado. No ha tenido continuidad en el Elche, Xavi no cuenta con él y el único pretendiente que ha llamado a la puerta es Las Palmas. Los canarios quieren contar con él, pero las condiciones del Barça, que pide tres millones de euros y un porcentaje de una futura venta, hacen que la operación no sea tan sencilla como pudiera parecer. Se avecina un nuevo verano de mucho trabajo en las oficinas culés.