Ancelotti responde a la rajada de Xavi: «Yo no me rebajo a ese nivel»

Amador Gómez Madrid Sábado, 3 de febrero 2024, 16:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Carlo Ancelotti respondió este sábado con contundencia a las polémicas declaraciones del día anterior de Xavi Hernández, que llegó a asegurar que «la competición está adulterada» por las presiones que ejerce el Real Madrid, a través de su canal de televisión, a los árbitros. «Yo soy un profesional y, como tal, no quiero bajar a este nivel, por respeto al fútbol español. Así que no preguntéis más de esto porque no quiero bajar. No es un nivel de profesionales», zanjó el técnico italiano cuando se le preguntó su opinión sobre la denuncia de Xavi y sus ataques al Real Madrid.

Ancelotti se mostró rotundo ante las palabras del entrenador del Barcelona, ratificadas también el viernes por Joan Laporta. «Ya lo he dicho. No bajo a este nivel», insistió el técnico del Real Madrid al lanzarle otra pregunta referente a las declaraciones del presidente del Barça. Sin entrar en más polémicas, Ancelotti se encargó de atizar a Xavi con una sola frase que resume el sentir del entrenador transalpino y del club que preside Florentino Pérez. Respecto a su mayor preocupación de cara al derbi de este domingo en el Bernabéu, la lesión de Antonio Rüdiger, Ancelotti aseguró que el defensa alemán «ha mejorado mucho» del golpe en el muslo que recibió en Getafe, pero confirmó que será duda hasta última hoy. «Lo evaluaremos mañana y tomaremos una decisión. Es un golpe en un músculo no tan importante, pero debemos evaluarlo. Estará en la convocatoria. Y mañana decidiré si juega o no», comentó Ancelotti. En caso de que no pudiese jugar Rüdiger contra el Atlético, Ancelotti desveló que, aparte de Carvajal y Mendy, «hay una tercera opción para ocupar el puesto de central, que sería Camavinga». «Nunca ha jugado de central, pero por características puede hacerlo. Es rápido y contundente. Las tres opciones dan confianza. En mi opinión, el pivote es el trabajo más sencillo del fútbol, porque debes usar la cabeza más que la energía. Los tres podrían hacerlo bien», añadió.