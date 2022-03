Real Madrid Ancelotti se defiende: «No lo he hecho tan mal como alguno piensa» El técnico italiano asegura que el caso de Kroos «no es un problema de cansancio» y está convencido de que el centrocampista alemán, baja este sábado contra la Real, al igual que Valverde, podrá jugar el miércoles frente al PSG

Carlo Ancelotti reaccionó este viernes ante las críticas por exprimir a sus jugadores y arriesgarse a lesiones en un momento tan trascendental de la temporada, con el Real Madrid líder de la Liga pero en peligro de eliminación en la Champions tras su despedida de la Copa del Rey, contando con solo 15 futbolistas a lo largo de todo el curso. «Perfecto no lo he hecho, pero tampoco tan mal como alguno puede pensar. Lo he hecho bastante bien. Honestamente, estoy contento del trabajo que hemos hecho con los preparadores físicos, los médicos, los fisios... Lo hemos gestionado bastante bien. Llegamos a un punto de la temporada donde queremos estar», se defendió con gesto muy serio el técnico italiano, para quien «a veces hay un poco de mala suerte con lo que pasa».

«Tenemos que convivir con las lesiones. En este momento el Real Madrid no tiene muchas lesiones. Son muy pocas», destacó, recordando que «Alaba ha parado siete días y Kroos va a parar cinco o seis. En este momento, tener este tipo de lesión significa que hemos manejado el aspecto físico muy bien», insistió Ancelotti, para quien la lesión muscular del centrocampista alemán (en el isquiotibial) «no es un problema de cansansio».

Kroos no estará este sábado contra la Real Sociedad en el Bernabéu ni tampoco Valverde, aquejado de gripe, pero Ancelotti garantiza que el centrocampista uruguayo «no tendrá problema para el PSG (el próximo miércoles)» y cree que «también Kroos» podrá jugar frente al equipo francés. «Es un problema que se puede arreglar muy pronto. No creo que Kroos y Valverde pierdan confición en pocos días tras haber entrenado el otro día».

Ancelotti no piensa cambiar y garantiza que el partido de este sábado contra la Real «es como una final», por lo que alineará «el mejor equipo posible». Por tanto, en el centro del campo volverán a estar en el once Casemiro y Modrid. Tampoco modificará el sistema 4-3-3, aunque asegura que el equipo «va a presionar más». «Intentaré elegir la mejor alineación posible», dijo en alusión tanto para el partido de Liga frente al conjunto donostiarra como ante el PSG.