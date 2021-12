Ancelotti reclama «más suerte» con los penaltis

A Carlo Ancelotti le parece «raro» que al Real Madrid solo le hayan pitado dos penaltis a favor durante todo 2021 y este martes reclamó «más suerte» para el próximo año. Cuando al técnico italiano del equipo blanco le preguntaron si no le parecía una cifra normal que al Madrid solamente le hubiesen señalado dos penas máximas, Ancelotti reaccionó con una carcajada y respondió: «Ojalá en 2022 podamos tener más suerte».

La víspera de enfrentarse al Athletic en San Mamés, Ancelotti lamentó la falta de efectividad del Real Madrid en su último encuentro ante el Cádiz en el Bernabéu y auguró «un partido muy difícil» y, mucho más, con tantas bajas en su equipo a causa del coronavirus y las lesiones, aunque aseguró que «puede ser una oportunidad para demostrar la calidad de la plantilla».

Tras el enfrentamiento de hace tres semanas entre el Madrid y el Athletic en el Bernabéu (1-0), Ancelotti está convencido de que el choque de este miércoles «va a ser un partido distinto» al que enfrentó al líder frente al Cádiz. «Frente al Athletic ya se vio un equipo más vertical», recordó.

Serán nada menos que 11 bajas, por contagiados y lesionados, además del sancionado Casemiro, las que tendrá el Real Madrid contra el Athletic, ya que Alaba se sumó este martes a las ausencias de Modrid, Asensio, Rodrygo, Isco, Bale y Lunin, todos ellos infectados de coronavirus, aunque el croata dio negativo en la última prueba. Por precaución y, tras ser sometido a una PCR antes de conocer su resultado, Alaba se quedó fuera de la convocatoria, al igual que los lesionados Carvajal y Ceballos, por lo que Ancelotti ha tenido que recurrir a siete futbolistas de la cantera.

«Modric no se ha entrenado porque no está bien, y tenemos que esperar a que se encuentre mejor», reconoció Ancelotti, quien tampoco convocó a Ceballos «poque lleva mucho tiempo fuera». «No voy a arriesgar a nadie, porque hay tiempo», señaló quien también se refirió a Isco, que la noche del lunes dio positivo por covid y no cuenta esta temporada.

«Es un tema complicado a nivel personal y técnico. No ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro. La buena racha de los que han jugado ha afectado a Isco y otros que no han tenido minutos, pero a nivel profesional no hemos tenido ningún enfrentamiento. No me enfadé con Isco, como se ha dicho. Ha aceptado que el equipo lo ha hecho bien y no puede jugar mañana por mala suerte, cuando podía ser importante para él este partido», dijo Ancelotti en alusión al malagueño.