Cancelo no jugó contra el Atlético por una posible afección cardíaca

Joao Cancelo ha vivido días de incertidumbre desde el pasado fin de semana. El futbolista portugués se tuvo que someter a varias pruebas en la víspera del duelo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano para descartar que sufriera una posible afección cardíaca, lo que le hizo perderse el duelo frente a los del Cholo. Finalmente, las pruebas han dictaminado que el jugador no tiene ningún tipo de dolencia, que su carrera no corre peligro y que podrá estar incluso en los compromisos internacionales que tiene con la selección de Portugal esta misma semana.

«Es muy sensible, tiene un corazón muy grande y le ha afectado mucho no poder estar con el equipo. Por eso Fermín le ha dedicado el gol», afirmó Xavi el domingo tras el triunfo de los suyos frente al Atlético al ser preguntado por Cancelo. El técnico azulgrana se mostró emocionado al recordar la ausencia de un jugador que no pudo participar por «problemas físicos», tal y como informó el Barça en un comunicado.

Finalmente hubo algo más. Joao Cancelo no sufría problemas físicos, pero sí que vivía en ese momento días de incertidumbre y de mucho miedo. Un familiar suyo sufre una dolencia cardíaca que puede ser hereditaria y eso obligó al Barcelona a activar todos los protocolos de seguridad para evitar cualquier tipo de riesgo. El luso se ha sometido desde entonces a varias pruebas para comprobar que todo está en orden y que puede seguir con la práctica del fútbol con total normalidad.

Las pertinentes revisiones evitaron incluso que el jugador pudiera viajar con el resto de la expedición a Madrid y se hicieron en colaboración con el Manchester City, club al que todavía pertenece y que ha estado muy atento en todo momento a la evolución que pudiera tener el jugador. Las pruebas mostraron que no existe ningún tipo de riesgo y Cancelo podrá incorporarse a los compromisos internacionales que Portugal tiene desde esta misma semana. No estará, al igual que Joao Félix, frente a Suecia este jueves porque Roberto Martínez los ha liberado, pero sí que jugarán el amistoso contra Eslovenia el próxima martes si el técnico español así lo estima oportuno.