El Cádiz se juega la supervivencia ante el plan B del campeón

Tarde de enormes contrastes este domingo en el Nuevo Mirandilla. Se juega la supervivencia el Cádiz, que podría salvarse de forma matemática pero también entrar en descenso a falta de una jornada si cede ante el campeón y el Mallorca supera en casa al Rayo, y sigue su plan de descansos alternativos el Real Madrid con el foco en la final de la Champions ante el Liverpool, el 28 de mayo en París.

Mientras que Sergio González, técnico local, solo piensa en que sus jugadores den el máximo, se repongan de la dura derrota sufrida el jueves en San Sebastián e impongan su necesidad a la mayor calidad del rival, Carlo Ancelotti se permite el lujo de prescindir de Karim Benzema, Vinicius y Courtois, además de la baja obligada por sanción de Luka Modric. Parecido libreto de perfil bajo al del Wanda Metropolitano, donde un Real Madrid diezmado perdió días antes de endosarle un set en blanco al Levante y de sellar el descenso de los granotas.

Recupera el técnico italiano tras un pequeño parón a Carvajal y Asensio, también a Ceballos, de vuelta tras la lesión muscular que sufrió ante el City, y, sobre todo, regresa antes de lo esperado el belga Hazard tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 29 de marzo para retirarle una placa de titanio colocada en el peroné derecho en noviembre de 2019 . Se mantiene en la convocatoria el canterano Mario Gila y entra como novedad el delantero Juan Miguel Latasa.

La situación del belga, que seguirá el curso que viene de blanco, marcó la previa desde el punto de vista madridista. «No hemos hablado del tema, pero el plan es claro: se queda y lo hace con motivación porque no lo ha pasado bien en los últimos años y tiene ganas de mostrar su nivel. Sigue aquí para demostrar su calidad», sorprendió Ancelotti. Tras volver el martes a los entrenamientos y con contrato en vigor hasta junio de 2024, Hazard cumplirá su doble objetivo de tener minutos antes del final de temporada y de ser convocado por su seleccionador, Roberto Martínez, para los partidos de Béliga ante Países Bajos, Polonia y Gales en la ventana de junio.

Carletto no quiso confirmar si Hazard será titular o suplente en Cádiz, pero sí avanzó que tendrá su oportunidad. De cara al futuro, más difícil hablar de la titularidad del belga, al que le señaló el espejo de Rodrygo para motivarle. «Hay muchos partidos, hay cansancio y habrá rotaciones, aunque este año no haya habido muchas. Todos pueden tener sus oportunidades. La titularidad en un gran equipo es muy complicada para todos, no solo para los jugadores que juegan menos», explicó.

El espejo de Rodrygo

«Sigo pensando que no es tan importante la cantidad de los minutos como la calidad. Este año tenemos el ejemplo claro de Rodrygo, que no ha jugado muchos minutos pero sí de calidad y marcando la diferencia», subrayó Carletto. El italiano, además, se declaró sorprendido por el nivel y el rendimiento mostrado en esta campaña por el citado Rodrygo, Valverde y el joven Camavinga, a los que no conocía.

Hazard, de 31 años, podrá de este modo protagonizar su gran regreso al Bernabéu en la última jornada de Liga, el domingo 22 de junio contra el Betis. Y será un refuerzo importante para Ancelotti con vistas a la final de la Champions. Procedente en 2019 del Chelsea a cambio de 115 millones de euros, Hazard se ha perdido 74 partidos en tres temporadas en el Real Madrid. Esta campaña, lleva un gol y dos asistencias en 22 partidos entre todas las competiciones. Pero en una final, su concurso, aunque sea unos minutillos, puede ser determinante.