Bronca y tensión en el Sevilla-Celta: En-Nesyri se encara con Quique Sánchez Flores tras un cambio

«Todos los jugadores parten de la igualdad, y todos tienen derecho de jugar y tener minutos. Personalmente no me gusta que en público se pidan explicaciones o se den aspavientos. Son situaciones que se resolverán dentro del vestuario». Quique Sánchez Florez, técnico del Sevilla, habló de su bronca con En-Nesyri tras el enfado del delantero marroquí por ser sustituido en el duelo que perdió el equipo sevillano ante el Celta de Vigo, que dio la vuelta al marcador en el Pizjuán.

«No, no estoy enfadado con él. Pero me gusta que los jugadores se traten entre iguales, nadie tiene más derecho a jugar que otro. No me gusta que se generen protestas o aspavientos que vayan en contra del club, del equipo. Puedo entender que todos tenemos muchas pulsaciones, pero no puedo permitir que nadie se sienta distinto a otros para tener minutos, cuando En-Nesyri sabe, y es algo que vamos a resolverlo, que estamos siendo condescendientes con un jugador que tiene una lesión en el tobillo desde hace dos semanas y está jugando mermado. Dicho esto, se acaba resolviendo internamente», añadió en la sala de prensa.

👉🏼 Aquí otro plano del momento de tensión que se ha vivido entre Quique Sánchez Flores y En-Nesyri tras el cambio del delantero.



😤 Se ve una primera charla entre QSF y Youssef donde el entrenador le explica el cambio y el delantero le responde con los brazos levantados y… pic.twitter.com/YUx1qXtz53 — Álvaro Muñoz Gómez (@AlvarooSVQ) March 17, 2024

Se vivieron momentos de tensión en el estadio del Sevilla, concretamente en el banquillo. Youssef En-Nesyri se encaró con el preparador madrileño tras el cambio del delantero en el minuto 61 del partido contra los vigueses, en el que se estrenó con victoria el entrenador Claudio Giráldez.

En las imágenes se ve cómo el entrenador le explica el cambio por Lukebakio, y el delantero, autor del gol que daba ventaja al Sevilla, le responde con los brazos levantados y gesto de desaprobación. Pagó su enfado propinándole una patada a una nevera y a una botella y se sentó en el banquillo. El entrenador no lo dudó y se acercó a recriminarle su comportamiento. Ahí se desata la tensión y son Ocampos y Marcao quienes intervienen para calmar las aguas. Después del cambio el Celta ha remontado para acabar ganando 1-2.