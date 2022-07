El Bayern gana el primer pulso a Lewandowski El delantero polaco tiene que incorporarse a los entrenamientos del equipo germano al no concretarse aún su fichaje por el Barça

El Bayern de Múnich ha conseguido ganar la primera batalla en el pulso que mantiene a lo largo del verano con Robert Lewandowski ya que el delantero polaco se tiene que incorporar este martes a la disciplina de Julian Nagelsmann para iniciar la pretemporada con el club de Baviera. El jugador sigue con la idea firme de fichar por el Barça, pero el plan de desgaste del gigante alemán ha frenado las intenciones de un futbolista que ya esperaba tener resuelto su futuro a estas alturas.

«Lewandowski está valorando opciones, pero tiene contrato hasta 2023 y estamos deseando que se presente con nosotros el primer día de entrenamiento. No estamos preocupados», dijo Oliver Kahn, director general del Bayern, el pasado mes de junio. Las declaraciones del exguardameta fueron una declaración de intenciones para el Barça y para un futbolista que se las prometía muy feliz con el posible cambio de aires este verano. El Bayern se iba a poner duro y así ha sido a lo largo del último mes, un pulso constante, pulso de desgaste con el delantero del que, por el momento, ha salido victorioso.

Y es que Robert Lewandowski se incorpora este martes a la pretemporada que el Bayern de Múnich está realizando en Säbener Strasse, la ciudad deportiva del club germano, con una cierta sensación de derrota. El pasado 30 de mayo, ya dejó clara su intención de salir. «Una cosa es segura, mi etapa en el Bayern ha terminado. Mi salida es la mejor opción para ambas partes. Creo que no me pueden retener solo porque crean que pueden», aseguró en una rueda de prensa durante la concentración con la selección de Polonia.

Aquellas palabras fueron consideradas auténtica afrenta para la directiva de los de Múnich. «Declaraciones públicas como esa no le llevan a ninguna parte. Creo que debería saber lo que tiene en el Bayern», dijo un Oliver Kahn que comenzó a jugar entonces una partida a dos bandas en la que sabía que había opciones de que el jugador continuase y también de que terminara abandonando el club. Firmó al delantero senegalés Sadio Mané, procedente del Liverpool, y mantuvo firme su posición de que el jugador polaco estaría en la pretemporada con el club, listo para empezar un curso en el que puede volver a ser fundamental para el proyecto de Nagelsmann.

El joven técnico, de 34 años, sabe que con Lewandowski en la plantilla tiene un valor seguro. El actual The Best disputó el pasado curso 46 encuentros en los que anotó 50 goles y repartió siete asistencias. Sus cifras hablan a las claras de un jugador que continúa siendo determinante, por eso en el Bayern dieron portazo a las primeras propuestas que surgieron para el atacante y por eso le citaron para la pretemporada que se inicia este 12 de julio en Säbener Strasse. La idea inicial de los de Múnich era que finalizara el contrato que tiene con el club hasta junio de 2023, una idea que no agrada a 'Lewy', que considera que a sus casi 34 años, los cumple en agosto, ha llegado la hora de afrontar un reto fuera de la Bundesliga, campeonato que disputa desde hace doce temporadas.

Una negociación en pausa

Con estas cartas sobre el tapete, Barça y Bayern se emplazaron en una negociación marcada por la situación económica del club catalán. Joan Laporta aseguró la pasada semana en la presentación de Christensen que «no habrá incorporaciones hasta que no se active la segunda palanca del 15%», unas declaraciones que chocan con la nueva oferta que ya han planteado por Lewandowski en las oficinas del Bayern. «Hemos hecho una oferta y estamos esperando la respuesta», aseguró el máximo mandatario culé.

Esa propuesta del Barça será la cuarta intentona que hagan llegar a una mesa de negociación en la que aún no se ha sentado el Bayern. Los culés han ido subiendo su apuesta de forma paulatina. Empezaron por 30 millones, luego 32, después 40 y, según el canal alemán Sport 1, la siguiente propuesta será de 50 kilos. Esa cifra, siempre y cuando se realice al contado, tal y como acostumbra a hacer el Bayern, podría hacer que los germanos se lo piensen y terminen con el bloqueo al que han sometido esta operación desde la primera llamada del club culé para interesarse por la situación del polaco. De momento, el pulso continúa y Lewandowski tendrá que iniciar una pretemporada diferente a la que tenía prevista cuando pidió salir de Múnich.